Лидер «Гудтаймс»: Не видать нам райского наслаждения!
Лидер группы «Гудтаймс» Артем Шаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
СМИ сообщили об ограничениях поставок шоколадных батончиков Bounty
Компания Mars анонсировала ограничение поставок шоколадных батончиков и конфет под брендом Bounty из-за сложностей с поставками сырья.
Артем Шаров: «Ну вот, не видать нам райского наслаждения! Как же без него? Как?» - задался вопросами музыкант.
Диетолог дала совет, как не набрать вес в холода
"В идеале нужно стремиться к тому, чтобы все приемы пищи за день были теплыми или даже горячими. Следует отдавать предпочтение чему-то более теплому и отказаться в данный период от перекусов холодного типа", – посоветовала врач Анна Ивашкевич.
Артем Шаров: «Приятно, когда у руля стоят профессионалы своего дела! Приятно, когда диетолог говорит, что чтобы не набрать вес, нужно просто есть теплую пищу, а не соблюдать баланс съеденных калорий по отношения к истраченным. Почитайте теорию, изучите матчасть», - посоветовал артист.
Оценены потери российской экономики от сбоя работы Facebook
Сбой в работе Facebook и других социальных сетей стоил российской экономике порядка 70 миллионов рублей в час. В такую сумму оценила потери менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara.
Артем Шаров: «Есть у этой новости и плюсы, не работали социальные сети, люди посмотрели вокруг, познакомились с рядом сидящими людьми, обратили внимание на природу, на окружающую обстановку, и наконец-то пообщались живьем. В каждом минусе находи плюсы», - посоветовал лидер коллектива.
«ДДТ» впервые выпустит альбом с помощью краудфандинга
Крауд-кампания по предзаказу нового альбома рок-группы «ДДТ» стартовала на платформе Planeta.ru. Премьера альбома на цифровых площадках запланирована на 28 октября 2021 года. Тираж на CD, LP, а также аудиокассетах выйдет в 2022 году, после окончания краудфандинга. Альбом на физических носителях смогут получить только участники крауд-проекта.
Артем Шаров: «Мои любимые новости! Недавно «АлисА» собрала по-моему 30 с лишнем миллионов, теперь ДДТ. Давайте соберемся и поможем всем миром бедствующим молодым командам, которым не хватает денег на запись альбома. Все-таки мире не без добрых людей, давайте по рублику по копеечке соберем и дадим возможность прекрасной группе ДДТ записать, надеюсь не менее прекрасный альбом», - отметил он.
Группа Гудтаймс отправляется в большой тур по стране
Первый концерт тура пройдет в Курсе уже 21 октября.
Артем Шаров: «В туре мы представим вниманию слушателей альбом «Классика» и все нетленные «боевики», которые прозвучат со сцен огромного количества городов России. Следите за афишей! 17 декабря мы сыграем концерт в Санкт-Петербурге, 18 декабря – в славном городе Москве. Ждем вас всех! И будет вам, о чем рассказать внукам», - пригласил лидер коллектива.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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