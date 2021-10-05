Лидер «Гудтаймс»: Не видать нам райского наслаждения!

Лидер группы «Гудтаймс» Артем Шаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

1

СМИ сообщили об ограничениях поставок шоколадных батончиков Bounty

Компания Mars анонсировала ограничение поставок шоколадных батончиков и конфет под брендом Bounty из-за сложностей с поставками сырья.

Артем Шаров: «Ну вот, не видать нам райского наслаждения! Как же без него? Как?» - задался вопросами музыкант. 

2

Диетолог дала совет, как не набрать вес в холода

"В идеале нужно стремиться к тому, чтобы все приемы пищи за день были теплыми или даже горячими. Следует отдавать предпочтение чему-то более теплому и отказаться в данный период от перекусов холодного типа", – посоветовала врач Анна Ивашкевич.

Артем Шаров: «Приятно, когда у руля стоят профессионалы своего дела! Приятно, когда диетолог говорит, что чтобы не набрать вес, нужно просто есть теплую пищу, а не соблюдать баланс съеденных калорий по отношения к истраченным. Почитайте теорию, изучите матчасть», - посоветовал артист. 

3

Оценены потери российской экономики от сбоя работы Facebook

Сбой в работе Facebook и других социальных сетей стоил российской экономике порядка 70 миллионов рублей в час. В такую сумму оценила потери менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara. 

Артем Шаров: «Есть у этой новости и плюсы, не работали социальные сети, люди посмотрели вокруг, познакомились с рядом сидящими людьми, обратили внимание на природу, на окружающую обстановку, и наконец-то пообщались живьем. В каждом минусе находи плюсы», - посоветовал лидер коллектива. 

4

«ДДТ» впервые выпустит альбом с помощью краудфандинга

Крауд-кампания по предзаказу нового альбома рок-группы «ДДТ» стартовала на платформе Planeta.ru. Премьера альбома на цифровых площадках запланирована на 28 октября 2021 года. Тираж на CD, LP, а также аудиокассетах выйдет в 2022 году, после окончания краудфандинга. Альбом на физических носителях смогут получить только участники крауд-проекта. 

Артем Шаров: «Мои любимые новости! Недавно «АлисА» собрала по-моему 30 с лишнем миллионов, теперь ДДТ. Давайте соберемся и поможем всем миром бедствующим молодым командам, которым не хватает денег на запись альбома. Все-таки мире не без добрых людей, давайте по рублику по копеечке соберем и дадим возможность прекрасной группе ДДТ записать, надеюсь не менее прекрасный альбом», - отметил он.

5

Группа Гудтаймс отправляется в большой тур по стране

Первый концерт тура пройдет в Курсе уже 21 октября. 

Артем Шаров: «В туре мы представим вниманию слушателей альбом «Классика» и все нетленные «боевики», которые прозвучат со сцен огромного количества городов России. Следите за афишей! 17 декабря мы сыграем концерт в Санкт-Петербурге, 18 декабря – в славном городе Москве. Ждем вас всех! И будет вам, о чем рассказать внукам», - пригласил лидер коллектива. 

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: официальная страница группы в "ВКонтакте"
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