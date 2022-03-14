Лидер группы Lascala: Музыка не имеет национальности
Лидер группы Lascala Аня Грин специально для НСН подготовила топ главных новостей уходящего дня, на ее взгляд.
«Власть пса» и «Дюна» получили премии Британской киноакадемии
Триумфатором вечера стала картина «Власть пса», получившая награды «лучший фильм» и «лучший режиссер» для Джейн Кэмпион. Фильм «Дюна» удостоился пяти наград: за лучший саундтрек композитора Ханс Циммер, операторскую работу Грега Фрейзера, звук, визуальные эффекты и продакшн-дизайн.
Группа LASCALA: «Я смотрела «Дюну», тяжело мне дался тот сеанс - почти три часа. Непростое для меня это было испытание. А вот наш гитарист очень сильно вдохновился музыкой и визуальными эффектами «Дюны». И это вдохновение нашло отражение в нашем последнем альбоме «Эквадор»», - рассказала артистка.
Гай Ричи готовит сериал «Джентльмены»
Переговоры о создании сериала по мотивам фильма Гая Ричи «Джентльмены» ведет Netflix. Отмечается, что Ричи написал сценарий «пилота» в соавторстве с Мэттью Ридом и будет режиссировать первые два эпизода и выступать в качестве исполнительного продюсера в проекте, который создают Miramax TV и Moonage Pictures.
Группа LASCALA: «Гая Ричи люблю, «Джентльменов» смотрела три раза, собираюсь пересмотреть их в четвертый раз. Отличное кино. Надеюсь, что перед нами будет не тот случай, когда из культового фильма делают многосерийное, второсортное, "попкорновое" видео. Очень хочется, чтобы создатели сериала сохранили английские улицы со всем их архитектурным очарованием, при этом с мелкими жуликами, грязной речью и черным юмором», - отметила она.
В Великобритании выступили против бойкота русских классиков
Ассоциация британских оркестров выступила против бойкота на исполнение произведений русских классических композиторов. По словам музыкантов, многие члены ассоциации уже прекратили сотрудничество с некоторыми российскими артистами. Они сочли такой подход допустимым, но при этом призвали не запрещать исполнителей, которые отказались высказаться на этот счет.
Группа LASCALA: «Самая болезнетворная для меня новость, потому что каждый день я вижу, как мои любимые деятели искусства говорят гадости в адрес мирных жителей, которых еще буквально месяц назад благодарили за прослушивания, за участие, за помощь. Мне это больно. Я считаю, что музыка не имеет национальности и расовых предубеждений», - резюмировала собеседница.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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