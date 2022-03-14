Лидер группы Lascala: Музыка не имеет национальности

Группа LASCALA: «Гая Ричи люблю, «Джентльменов» смотрела три раза, собираюсь пересмотреть их в четвертый раз. Отличное кино. Надеюсь, что перед нами будет не тот случай, когда из культового фильма делают многосерийное, второсортное, "попкорновое" видео. Очень хочется, чтобы создатели сериала сохранили английские улицы со всем их архитектурным очарованием, при этом с мелкими жуликами, грязной речью и черным юмором», - отметила она.