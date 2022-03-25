Лидер группы «Гудтаймс» пошутил про «бесполезность» английского языка

Артем Шаров : «Как в прошлой новости я говорил, шаурма Black Star или чебуреки с курицей от Black Star, это все, что нас ждёт. Приятного аппетита», - поделился мнением он.

Хип-хоп-артист подал заявку на грант мэра и рассказал, что планирует открыть около пяти заведений. При этом Тимати подчеркнул, что не будет пытаться заменить россиянам «Макдоналдс» — у его бизнеса будет другая концепция.

Артем Шаров : «Шаурма и чебуреки - идеальный обед, завтрак и ужин для студента. Жаль, в стране не только студенты», - отметил артист.

Артем Шаров : «Стабильность, как много в этом слове. Вообще, в России стабильность - это самый главный фактор во всем», - сказал он.

Артем Шаров : «В течение всей жизни в школе, в институте, нам говорили, что нужно учить английский язык. Вот. Кто не успел выучить, не расстраивайтесь, он вам не понадобится», - пошутил музыкант.

В письме на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского депутат выразил мнение, что баннеры на иностранных языках не всегда информативны для россиян. Кроме того, они нивелируют государственный статус русского языка, полагает парламентарий.

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.