Лидер группы «Гудтаймс» пошутил про «бесполезность» английского языка
Лидер группы Гудтаймс Артем Шаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В России предложили запретить вывески на иностранных языках
В письме на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского депутат выразил мнение, что баннеры на иностранных языках не всегда информативны для россиян. Кроме того, они нивелируют государственный статус русского языка, полагает парламентарий.
Артем Шаров: «В течение всей жизни в школе, в институте, нам говорили, что нужно учить английский язык. Вот. Кто не успел выучить, не расстраивайтесь, он вам не понадобится», - пошутил музыкант.
Россияне назвали главные факторы при выборе новой работы
Россияне считают стабильность главным фактором при выборе новой работы, на втором месте идет уровень заработной платы, на третьем — адекватный коллектив и руководство компании.
Артем Шаров: «Стабильность, как много в этом слове. Вообще, в России стабильность - это самый главный фактор во всем», - сказал он.
Ресторанный критик обрисовал будущее фастфуда в России
Основой современного российского фастфуда станут шаурма и чебуреки с разнообразными начинками, от курицы до камчатского краба, такое мнение высказал ресторанный критик Дмитрий Алексеев.
Артем Шаров: «Шаурма и чебуреки - идеальный обед, завтрак и ужин для студента. Жаль, в стране не только студенты», - отметил артист.
Тимати захотел создать в Москве сеть точек быстрого питания
Хип-хоп-артист подал заявку на грант мэра и рассказал, что планирует открыть около пяти заведений. При этом Тимати подчеркнул, что не будет пытаться заменить россиянам «Макдоналдс» — у его бизнеса будет другая концепция.
Артем Шаров: «Как в прошлой новости я говорил, шаурма Black Star или чебуреки с курицей от Black Star, это все, что нас ждёт. Приятного аппетита», - поделился мнением он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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