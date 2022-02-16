Легостаев оценил новые клипы групп «Мумий Тролль» и «Сплин»
Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей в мире музыки.
Группа «Мумий Тролль» представила анимационный клип на песню «Вертолетики».
Участники российской рок-группы "Мумий Тролль" презентовали на YouTube видео на песню "Вертолетики" из альбома музыкантов "После зла", выпущенного в декабре 2020 года.
Илья Легостаев: «Клип анимационный и Илья Лагутенко появляется там лишь в начале и в финале. Нужно признать, что музыка группы «Мумий Тролль» уже на протяжении десятилетий вдохновляет разных режиссеров и, на данный момент, в видеографии коллектива практически нет откровенно плохих клипов. «Вертолетики» не исключение. Анимационная фантазия Александра Бразгина, медитативная музыка и голос как будто утомившегося плейбоя явно нашли друг друга», - оценил работу музыкантов критик.
Детсадовцы помогли снять «Топай» группе «Сплин»
Премьера клипа группы «Сплин» на песню «Топай» состоялась 15 февраля 2022 года. В ролике участники группы появляются с кукольным двойником Александра Васильева в игрушечных картонных декорациях в виде домов и деревьев. «Клип снят силами младшей группы детского сада имени Сухово-Кобылина», - рассказал Александр Васильев.
Илья Легостаев: «Клип выполнен в стилистике кукольного театра, помимо самого Александра Васильева в кадре есть его плюшевый двойник, а также картонные декорации старого города. И если все это сделано, в том числе, и детскими руками, то Васильев и компания, вероятно, нашли тех, кто станет будущим местной видеоиндустрии», - резюмировал собеседник НСН.
Animal Jazz потихоньку возвращается к концертам
Группа Animal Jazz отправляется в гастрольный тур с концертами по заявкам в начале весны 2022 года. Московский концерт коллектива пройдет 19 марта в клубе «Урбан» на территории дизайн-завода «Флакон».
Илья Легостаев: «Скорее всего, это означает, что публика сама сможет составить сет-лист для каждого выступления группы. Впрочем, на сцене в любом случае, будет один из самых крутых концертных коллективов страны», - отметил он.
Кит Ричардс переиздаст свой второй сольный альбом в честь его 30-летия
Переиздание «Main Offender» выйдет в виде расширенного специального бокс-сета 18 марта 2022 года на лейбле BMG. В релиз войдут, помимо оригинальных треков, войдет ранее не издававшийся концерт Ричардса «Winos Live In London '92», который состоялся в клубе Town & Country Club в Кентиш-Тауне
Илья Легостаев: «Можно только позавидовать тем музыкантам, которые могут поскрести по сусекам и найти там целый концерт, о котором, наверно, уже давно забыли», - сыронизировал критик.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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