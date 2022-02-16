Легостаев оценил новые клипы групп «Мумий Тролль» и «Сплин»

Илья Легостаев: «Клип анимационный и Илья Лагутенко появляется там лишь в начале и в финале. Нужно признать, что музыка группы «Мумий Тролль» уже на протяжении десятилетий вдохновляет разных режиссеров и, на данный момент, в видеографии коллектива практически нет откровенно плохих клипов. «Вертолетики» не исключение. Анимационная фантазия Александра Бразгина, медитативная музыка и голос как будто утомившегося плейбоя явно нашли друг друга», - оценил работу музыкантов критик.

