Ларин: сторублевую купюру меняют из-за ошибки
Один из основателей театра «Квартет И» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В Кремле назвали позитивным сигналом встречу Лаврова и Блинкена
Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном является позитивным сигналом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что Сергей Лавров уже доложил Владимиру Путину об итогах переговоров. Песков добавил, что состоявшиеся в Рейкьявике переговоры помогли в анализе, который сейчас проводит российская сторона перед встречей президентов РФ и США.
Камиль Ларин : «Кто же такой Энтони Блинкен? Это американский государственный деятель, который в своё время успел поработать с 42 президентом США - Биллом Клинтоным, с 44-м президентом США - Барак Обамой и сейчас с Джо Байденом - 46 президентом США. Вот такая арифметическая прогрессия, нумерология или цифровизация существует, но к чему она приведет, никто пока не знает. Давайте посмотрим, куда это всё приведёт»,– сказал в эфире НСН Камиль Ларин.
В Госдуме нашли способ победить бедность в России
Для победы над бедностью в России нужно развивать собственное производство и поддерживать сельское хозяйство. Такое мнение высказала депутат Госдумы от КПРФ, член профильного думского комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя. Она указала на необходимость увеличения выплат, поскольку каждый человек имеет право на достойную зарплату и работу. По ее словам, поддержка от государства нужна и сельскому хозяйству, где сейчас зарплата очень низкая – порядка 25 тыс. рублей. В то же время заканчивающая вузы молодежь не может найти работу по профессии.
Камиль Ларин : «В своё время у нас боролись с виноградниками, запрещали держать скот, а теперь поняли: чтобы вытащить тонущего из болота, ему просто нужно не мешать, и дать возможность самому выбраться оттуда»,– отметил он в разговоре с НСН.
В России предложили отказаться от одноразовой посуды и пластиковых контейнеров
В список товаров, оборот которых правительство намерено в перспективе ограничить, предложили включить одноразовую посуду и контейнеры для пищевых продуктов, например яиц и готовых блюд. Об этом сказано в письме ассоциации «Промышленность за экологию» в Минпромторг.
Камиль Ларин : «Абсолютно поддерживаю! Скупой, как известно, платит дважды. Лучше выпустить серебряные или мельхиоровые приборы они и полезнее для здоровья, и практичнее, и выбрасывать не надо, а при необходимости можно заложить в ломбард», – прокомментировал он для НСН.
В Центробанке рассказали о дизайне новой сторублевой банкноты
Как заявил зампред Банка России - Михаил Алексеев, на банкнотах номиналом в 100 рублей появятся крупные контрастные цифры, надписи и рельефные метки, чтобы купюрами было удобно пользоваться незрячим людям. По цветовой гамме новая банкнота будет похожа на существующую, изменится только ее оттенок.
Камиль Ларин : «По секрету вам скажу, что когда дизайнеры смотрели на фасад Большого Театра и на купюру в 100 рублей, а, как известно, именно Большой театр изображён на этой купюре, они недосчитались одной колонны, поэтому сейчас эта колонна дорисовывается и купюра преобразиться в новом, красивом виде», – подытожил в интервью НСН Камиль Ларин.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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