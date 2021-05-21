Ларин: сторублевую купюру меняют из-за ошибки

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Для победы над бедностью в России нужно развивать собственное производство и поддерживать сельское хозяйство. Такое мнение высказала депутат Госдумы от КПРФ, член профильного думского комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя. Она указала на необходимость увеличения выплат, поскольку каждый человек имеет право на достойную зарплату и работу. По ее словам, поддержка от государства нужна и сельскому хозяйству, где сейчас зарплата очень низкая – порядка 25 тыс. рублей. В то же время заканчивающая вузы молодежь не может найти работу по профессии.

