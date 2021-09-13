Кулясов поздравил Розенбаума с юбилеем и рассказал про техосмотр

Константин Кулясов: «Доходит все до абсурда. Мне понятна эта тенденция, но нельзя этот мир погружать в какой-то интеллектуальный хаос. Через какое-то время, мне кажется, на экранах воплотятся мемы: черный Гаранин или Иисус Христос. По большому счету, все равно, какого цвета кожа или разрез глаз. Что происходит с современным миром, я перестаю его понимать. И мне бы очень хотелось, чтобы все вернулось на круги своя», - сказал он.