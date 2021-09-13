Кулясов поздравил Розенбаума с юбилеем и рассказал про техосмотр
Лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Правительство поддержит идею об отмене обязательного техосмотра
Правительство поддержит предложение отменить обязательный техосмотр автомобилей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. «Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, и будет правильно дать им возможность лично контролировать состояние своей машины», — сказал он.
Константин Кулясов: «Это очень плохо. За техническим состоянием автомобилей надо следить. Я не знаю всех тонкостей, может быть, стоило бы углубиться в тему. Но мне, кажется, что обязательный техосмотр на автомобилях быть должен»,- отметил артист.
Россиян предупредили об исчезновении автомобилей на механике
Новые автомобили с механической коробкой передач могут прекратить продавать уже через три-четыре года.
Константин Кулясов: «Это отвратительная новость. Я считаю, что все, кто ездят на рыбалку, на охоту, живут в сельской местности, меня поддержат: там без механической коробки передач просто делать нечего. Я честно говоря, механику люблю намного больше, чем автомат. Для меня автомат – это машина для девочек. А механика – это чисто мужская история», - добавил музыкант.
Названа дата выхода «Русалочки» с темнокожей актрисой
Киноадаптация «Русалочки» от компании Disney с темнокожей Ариэль (главная героиня) появится на больших экранах 26 мая 2023 года.
Константин Кулясов: «Доходит все до абсурда. Мне понятна эта тенденция, но нельзя этот мир погружать в какой-то интеллектуальный хаос. Через какое-то время, мне кажется, на экранах воплотятся мемы: черный Гаранин или Иисус Христос. По большому счету, все равно, какого цвета кожа или разрез глаз. Что происходит с современным миром, я перестаю его понимать. И мне бы очень хотелось, чтобы все вернулось на круги своя», - сказал он.
Глава Забайкалья не дождался транспорта после жалобы школьницы
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов после жалобы школьницы проверил работу общественного транспорта на маршруте №35, однако не дождался ни одной маршрутки.
Константин Кулясов: «Вот так у нас все, ребята! Отъезжаешь на 40 км от Москвы и вот она Россия во всей своей красе: с тапочками в виде сланцев на носки, с спортивными костюмами с вытянутыми коленками и с отсутствием маршруток», - рассказал собеседник НСН.
Сегодня Александру Розенбауму исполняется 70 лет
13 сентября певцу, актёру, автору песен и композитору Александру Розенбауму исполняется 70 лет. Профессионально заниматься музыкой он начал в 1980-х годах, и до этого времени написал более 800 песен и стихов.
Константин Кулясов: «Я от себя лично и от всего нашего коллектива поздравляю этого великого артиста, нашего современника с этой датой. Желаю ему крепкого здоровья и побольше новых хороших песен. Спасибо ему большое», - поздравил Розенбаума лидер группы «АнимациЯ».
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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