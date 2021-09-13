Кулясов поздравил Розенбаума с юбилеем и рассказал про техосмотр

Лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Правительство поддержит идею об отмене обязательного техосмотра

Правительство поддержит предложение отменить обязательный техосмотр автомобилей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. «Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, и будет правильно дать им возможность лично контролировать состояние своей машины», — сказал он.

Константин Кулясов: «Это очень плохо. За техническим состоянием автомобилей надо следить. Я не знаю всех тонкостей, может быть, стоило бы углубиться в тему. Но мне, кажется, что обязательный техосмотр на автомобилях быть должен»,- отметил артист.

2

Россиян предупредили об исчезновении автомобилей на механике

Новые автомобили с механической коробкой передач могут прекратить продавать уже через три-четыре года.

Константин Кулясов: «Это отвратительная новость. Я считаю, что все, кто ездят на рыбалку, на охоту, живут в сельской местности, меня поддержат: там без механической коробки передач просто делать нечего. Я честно говоря, механику люблю намного больше, чем автомат. Для меня автомат – это машина для девочек. А механика – это чисто мужская история», - добавил музыкант.

3

Названа дата выхода «Русалочки» с темнокожей актрисой

Киноадаптация «Русалочки» от компании Disney с темнокожей Ариэль (главная героиня) появится на больших экранах 26 мая 2023 года. 

Константин Кулясов: «Доходит все до абсурда. Мне понятна эта тенденция, но нельзя этот мир погружать в какой-то интеллектуальный хаос. Через какое-то время, мне кажется, на экранах воплотятся мемы: черный Гаранин или Иисус Христос. По большому счету, все равно, какого цвета кожа или разрез глаз. Что происходит с современным миром, я перестаю его понимать. И мне бы очень хотелось, чтобы все вернулось на круги своя», - сказал он.

4

Глава Забайкалья не дождался транспорта после жалобы школьницы

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов после жалобы школьницы проверил работу общественного транспорта на маршруте №35, однако не дождался ни одной маршрутки.

Константин Кулясов: «Вот так у нас все, ребята! Отъезжаешь на 40 км от Москвы и вот она Россия во всей своей красе: с тапочками в виде сланцев на носки, с спортивными костюмами с вытянутыми коленками и с отсутствием маршруток», - рассказал собеседник НСН. 

5

Сегодня Александру Розенбауму исполняется 70 лет

13 сентября певцу, актёру, автору песен и композитору Александру Розенбауму исполняется 70 лет. Профессионально заниматься музыкой он начал в 1980-х годах, и до этого времени написал более 800 песен и стихов.

Константин Кулясов: «Я от себя лично и от всего нашего коллектива поздравляю этого великого артиста, нашего современника с этой датой. Желаю ему крепкого здоровья и побольше новых хороших песен. Спасибо ему большое», - поздравил Розенбаума лидер группы «АнимациЯ».

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: пресс-служба группы "АнимациЯ"
ТЕГИ:Авторские НовостиМихаил МишустинТехосмотр
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