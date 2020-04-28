Кучеренко об этике полицейских, порке от Жириновского и поражении мозга

Максим Кучеренко : «Это очевидный тренд экономии на энергоносителе и экономии на коммунальных услугах, которые, конечно же, возрастут в условиях надвигающихся кризисных обстоятельствах. Что самое главное, напротив мэрии каждого из уважающих себя центральных городов будут не только светящиеся деревья, а еще и светящиеся клумбу, и под них будут заряжаться весьма впечатляющие бюджеты», – говорит в интервью НСН Максим Кучеренко.

