Кучеренко об этике полицейских, порке от Жириновского и поражении мозга
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Для полицейских разработали кодекс этики
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения для полицейских. К примеру, их обязывают быть грамотными, вежливыми и соблюдать культуру речи.
Максим Кучеренко : «Мне доводилось проводить тренинги продаж, и я прекрасно помню блок «стандартов контакта», где мы обучали сотрудников банка, магазина косметики различным формам вежливого, точного и аккуратного поведения, отношения к клиенту. В этом смысле, мы, налогоплательщики, являемся клиентами Министерства внутренних дел, а культурный грамотный сотрудник – украшение любой организации», – комментирует в беседе с НСН Максим Кучеренко.
Жириновский призвал «ни в коем случае не выпускать» россиян на отдых в Европу
Владимир Жириновский призвал «ни в коем случае не выпускать» россиян на отдых в Европу этим летом. По мнению главы ЛДПР, это может поставить под угрозу результат борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.
Максим Кучеренко : «Спасибо Владимиру Вольфовичу за его отеческий присмотр за россиянами. Думаю, что он единственный политик, который может своей справедливой рукой отшлепать каждого ослушавшегося гражданина», – отмечает музыкант в эфире НСН.
Минздрав заявил о риске поражении мозга при заражении коронавирусом
COVID-19 может поражать головной мозг, а изменение обоняния на ранних стадиях заболевания может говорить о поражении центральной нервной системы. Об этом говорится в рекомендациях Минздрава России.
Максим Кучеренко : «Если вы сидите дома, избыточно потребляете алкогольные напитки, ругаетесь с близкими и не отходите от вечно включенного телевизора, то мозг испытывает избыточную нагрузку. Что любит мозг? Мозг любит сон. Если бы Минздрав предложил нам затяжную программу сна, которая позволила бы нам честно проспать и пробудиться, когда закончится программа самоизоляции, вот это был бы настоящий подвиг Министерства здравоохранения», – делится он своим советом с НСН.
Российские ученые создали растения, которые светятся в темноте
Российские ученые создали растения, которые светятся в темноте. У них светятся листья, стебли, корни и цветки на протяжении всего жизненного цикла.
Максим Кучеренко : «Это очевидный тренд экономии на энергоносителе и экономии на коммунальных услугах, которые, конечно же, возрастут в условиях надвигающихся кризисных обстоятельствах. Что самое главное, напротив мэрии каждого из уважающих себя центральных городов будут не только светящиеся деревья, а еще и светящиеся клумбу, и под них будут заряжаться весьма впечатляющие бюджеты», – говорит в интервью НСН Максим Кучеренко.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
93 558+6 411 / сут.
Умерли
867+73 / сут.
Выздоровели
8 456+1 110 / сут.
- Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 млн
- В Тульской области пропуска для передвижения введут с 30 апреля
- Путин объявил о проведении авиационного парада 9 мая
- Путин призвал россиян не ходить по гостям на майских праздниках
- Путин подписал указ о нерабочих днях 6, 7, 8 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru