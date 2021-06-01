Кортнев: Если квартиры дорожают, значит, это кому-нибудь нужно

Лидер группы «Несчастный случай» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Российские миллиардеры разбогатели на 36 миллиардов долларов.

Больше остальных обогатился основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Рейтинг составлен Bloomberg Billionaires Index, он рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых бизнесмены владеют долями.

Алексей Кортнев: «То есть понимаете - за те недавно прошедшие времена, когда мы все сидели в карантине, у всех была стагнация, локдаун и так далее, эти веселые ребята заработали 36 миллиардов долларов. Вот истина: кому война, а кому мать родна», - отметил артист.

2

Треть россиян не были в отпуске более двух лет

Порядка трети россиян (33%) не были в отпуске больше двух лет, еще 15% не отдыхали больше года. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру"

Алексей Кортнев: «А почему они там не были? Да потому что нет денежек на отпуск. А где денежки? А у российских миллиардеров!» - заключил собеседник НСН. 

3

Психолог объяснила, почему россияне откладывают рождение детей

Позднее рождение детей связано, по ее словам, с культурой нарциссизма и потребления, когда нужно «постоянно казаться и быть лучше, чем ты есть» и уделять много времени самому себе. 

Алексей Кортнев: «Уважаемый психолог, мне кажется, вы не совсем правы. Посмотрите на наших с вами сограждан, особенно в отдаленных регионах, там нарциссизмом не пахнет, там просто людям иногда кушать нечего, поэтому они и откладывают рождение детей. По-моему так», - поделился догадкой музыкант. 

4

Хакеры атаковали крупнейшего в мире производителя мяса

Атака была совершена на на американское отделение крупнейшего в мире производителя мяса JBS USA. Кроме североамериканских систем, пострадали также австралийские серверы. 

Алексей Кортнев: «Ну наконец-то хакеры добрались до реального дела. Не какие-нибудь там электролинии отключать или лезть в центральный компьютер Пентагона, а мясо, именно мясо! Как они умудряются проникнуть в собственно внутрь животного, я не очень понимаю. Наверно ограничиваются тем, что взламывают компьютеры все-таки», - добавил он. 

5

Квартиры в Москве подорожали на треть за четыре года.

Стоимость жилья на вторичном рынке в Москве с мая 2017 года по май 2021 года увеличилась почти на треть, в Санкт-Петербурге - почти на 50%.  

Алексей Кортнев: «Удивительно дело, мы с вами как-то не замечаем роста нашего с вами жизненного уровня, при этом квартиры продолжают дорожать. Кто-то, значит, их покупает», - заключил артист. 

6

«Нашествие» продолжает заявлять артистов

Организаторы уже обнародовали точное место проведение фестиваля, «Главное приключение года» пройдет в Подмосковье близ деревни Глазово-2 городского округа Серпухов Московской области.


Алексей Кортнев: «Новость особенно приятная для меня - 31 июля на фестивале «Нашествие» под Серпуховом, что недалеко от Москвы, на главной сцене выступит ансамбль «Несчастный случай», который я имею честь представлять! Я уверен, что там будет очень интересно, так что приезжайте!» - пригласил музыкант.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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