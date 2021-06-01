Кортнев: Если квартиры дорожают, значит, это кому-нибудь нужно
Лидер группы «Несчастный случай» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Российские миллиардеры разбогатели на 36 миллиардов долларов.
Больше остальных обогатился основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Рейтинг составлен Bloomberg Billionaires Index, он рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых бизнесмены владеют долями.
Алексей Кортнев: «То есть понимаете - за те недавно прошедшие времена, когда мы все сидели в карантине, у всех была стагнация, локдаун и так далее, эти веселые ребята заработали 36 миллиардов долларов. Вот истина: кому война, а кому мать родна», - отметил артист.
Треть россиян не были в отпуске более двух лет
Порядка трети россиян (33%) не были в отпуске больше двух лет, еще 15% не отдыхали больше года. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру"
Алексей Кортнев: «А почему они там не были? Да потому что нет денежек на отпуск. А где денежки? А у российских миллиардеров!» - заключил собеседник НСН.
Психолог объяснила, почему россияне откладывают рождение детей
Позднее рождение детей связано, по ее словам, с культурой нарциссизма и потребления, когда нужно «постоянно казаться и быть лучше, чем ты есть» и уделять много времени самому себе.
Алексей Кортнев: «Уважаемый психолог, мне кажется, вы не совсем правы. Посмотрите на наших с вами сограждан, особенно в отдаленных регионах, там нарциссизмом не пахнет, там просто людям иногда кушать нечего, поэтому они и откладывают рождение детей. По-моему так», - поделился догадкой музыкант.
Хакеры атаковали крупнейшего в мире производителя мяса
Атака была совершена на на американское отделение крупнейшего в мире производителя мяса JBS USA. Кроме североамериканских систем, пострадали также австралийские серверы.
Алексей Кортнев: «Ну наконец-то хакеры добрались до реального дела. Не какие-нибудь там электролинии отключать или лезть в центральный компьютер Пентагона, а мясо, именно мясо! Как они умудряются проникнуть в собственно внутрь животного, я не очень понимаю. Наверно ограничиваются тем, что взламывают компьютеры все-таки», - добавил он.
Квартиры в Москве подорожали на треть за четыре года.
Стоимость жилья на вторичном рынке в Москве с мая 2017 года по май 2021 года увеличилась почти на треть, в Санкт-Петербурге - почти на 50%.
Алексей Кортнев: «Удивительно дело, мы с вами как-то не замечаем роста нашего с вами жизненного уровня, при этом квартиры продолжают дорожать. Кто-то, значит, их покупает», - заключил артист.
«Нашествие» продолжает заявлять артистов
Организаторы уже обнародовали точное место проведение фестиваля, «Главное приключение года» пройдет в Подмосковье близ деревни Глазово-2 городского округа Серпухов Московской области.
Алексей Кортнев: «Новость особенно приятная для меня - 31 июля на фестивале «Нашествие» под Серпуховом, что недалеко от Москвы, на главной сцене выступит ансамбль «Несчастный случай», который я имею честь представлять! Я уверен, что там будет очень интересно, так что приезжайте!» - пригласил музыкант.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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