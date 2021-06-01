Кортнев: Если квартиры дорожают, значит, это кому-нибудь нужно

Алексей Кортнев: «То есть понимаете - за те недавно прошедшие времена, когда мы все сидели в карантине, у всех была стагнация, локдаун и так далее, эти веселые ребята заработали 36 миллиардов долларов. Вот истина: кому война, а кому мать родна», - отметил артист.

