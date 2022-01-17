Колташов: Победа над инфляцией выглядит очень спорной
Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россия прошла пик инфляции, заявил Силуанов
России удалось пройти пик инфляции, поэтому власти привели бюджетную политику в соответствие с нормальными уровнями, заявил глава Минфина Антон Силуанов
Василий Колташов: «Однако это вызывает большие вопросы, учитывая, что инфляция создается за пределами России. Она возникает на мировом рынке. А мировые цены на нефть после коррекции в ноябре 2021 года снова растут и превысили 86$ за баррель. Это означает, что будет дорожать все», - пояснил он.
Набиуллина предположила, что без повышения ключевой ставки инфляция превысила бы 12%
Инфляция в России по итогам 2021 года составила 8,39%. Это стало рекордным значением для страны с начала 2016 года. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал подобную динамику «платой за открытость экономики».
Василий Колташов: «Это предположение заслуживает внимания, учитывая, что ключевая ставка считается механизмом, который при повышении работает на ограничение инфляции. Но инфляция создается западными Центральными банками, их нулевыми ставками, и высокая ставка Банка России не отменяет того, что Федеральная резервная система США, Банк Англии, Европейский центральный банк имеют нулевые ставки, поэтому победа над инфляцией выглядит очень спорной», - отметил собеседник НСН.
Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилей
Правительство РФ не поддержало законопроект ЛДПР о пересмотре налога на роскошь для автомобилей, соответствующий отзыв размещен в думской электронной базе данных.
Василий Колташов: «Скорее всего, ЛДПР будет снова выдвигать этот законопроект, но уже ближе к новым выборам. А что касается самой этой политики, то налоги на роскошь – это неправильный во многом подход. Гораздо эффективнее является прогрессивный налог. Налог на роскошь – это налог на форму потребления, в то время как прогрессивный налог предполагает, что облагаются доходы, и чем они выше, тем выше налог. А уж как тратят люди деньги, которые они извлекли, это их дело», - добавил экономист.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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