Колташов: Победа над инфляцией выглядит очень спорной

Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Россия прошла пик инфляции, заявил Силуанов

России удалось пройти пик инфляции, поэтому власти привели бюджетную политику в соответствие с нормальными уровнями, заявил глава Минфина Антон Силуанов

Василий Колташов: «Однако это вызывает большие вопросы, учитывая, что инфляция создается за пределами России. Она возникает на мировом рынке. А мировые цены на нефть после коррекции в ноябре 2021 года снова растут и превысили 86$ за баррель. Это означает, что будет дорожать все», - пояснил он. 

2

Набиуллина предположила, что без повышения ключевой ставки инфляция превысила бы 12%

Инфляция в России по итогам 2021 года составила 8,39%. Это стало рекордным значением для страны с начала 2016 года. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал подобную динамику «платой за открытость экономики».

Василий Колташов: «Это предположение заслуживает внимания, учитывая, что ключевая ставка считается механизмом, который при повышении работает на ограничение инфляции. Но инфляция создается западными Центральными банками, их нулевыми ставками, и высокая ставка Банка России не отменяет того, что Федеральная резервная система США, Банк Англии, Европейский центральный банк имеют нулевые ставки, поэтому победа над инфляцией выглядит очень спорной», - отметил собеседник НСН.

3

Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилей

Правительство РФ не поддержало законопроект ЛДПР о пересмотре налога на роскошь для автомобилей, соответствующий отзыв размещен в думской электронной базе данных.

Василий Колташов: «Скорее всего, ЛДПР будет снова выдвигать этот законопроект, но уже ближе к новым выборам. А что касается самой этой политики, то налоги на роскошь – это неправильный во многом подход. Гораздо эффективнее является прогрессивный налог. Налог на роскошь – это налог на форму потребления, в то время как прогрессивный налог предполагает, что облагаются доходы, и чем они выше, тем выше налог. А уж как тратят люди деньги, которые они извлекли, это их дело», - добавил экономист.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:ВакансииНалогИнфляция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры

авторские новости