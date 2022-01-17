Колташов: Победа над инфляцией выглядит очень спорной

Василий Колташов: «Скорее всего, ЛДПР будет снова выдвигать этот законопроект, но уже ближе к новым выборам. А что касается самой этой политики, то налоги на роскошь – это неправильный во многом подход. Гораздо эффективнее является прогрессивный налог. Налог на роскошь – это налог на форму потребления, в то время как прогрессивный налог предполагает, что облагаются доходы, и чем они выше, тем выше налог. А уж как тратят люди деньги, которые они извлекли, это их дело», - добавил экономист.

