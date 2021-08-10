Хелависа призналась в ненависти к «Волкодаву»

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Фронтмен Radiohead Том Йорк признавался в жуткой усталости от хита Creep. Лидеру группы Nirvana Курту Кобейну не нравилась композиция Smells Like Teen Spirit. Роберт Плант из Led Zeppelin заявлял, что ненавидит песню Stairway to Heaven. Участники группы Oasis рассказывали о ненависти к треку Wonderwall. В 1975 году Мик Джаггер из Rolling Stones сказал, что лучше умрет, чем будет исполнять композицию Satisfaction в 45 лет. Тем не менее музыкант, которому на данный момент 78, с тех пор неоднократно выступал с этой песней.

