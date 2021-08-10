Хелависа призналась в ненависти к «Волкодаву»
Лидер группы «Мельница», певица Хелависа специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Звезды перечислили свои самые ненавистные песни
Фронтмен Radiohead Том Йорк признавался в жуткой усталости от хита Creep. Лидеру группы Nirvana Курту Кобейну не нравилась композиция Smells Like Teen Spirit. Роберт Плант из Led Zeppelin заявлял, что ненавидит песню Stairway to Heaven. Участники группы Oasis рассказывали о ненависти к треку Wonderwall. В 1975 году Мик Джаггер из Rolling Stones сказал, что лучше умрет, чем будет исполнять композицию Satisfaction в 45 лет. Тем не менее музыкант, которому на данный момент 78, с тех пор неоднократно выступал с этой песней.
Хелависа: «Ребята, как я вас понимаю! Я ненавижу композицию «Волкодав». Тем более, что технически это и не очень моя композиция. Текст изначально принадлежит Александру Шаганову и туда мы внесли незначительные изменения, а костяк музыки создал израильский композитор Аркадий Духин. Поэтому честно говоря, если бы у меня была возможность больше не играть «Волкодава», я была бы только рада», - призналась певица.
Мужчина решил покататься на багажной ленте в "Шереметьево" и был оштрафован
В московском аэропорту "Шереметьево" пассажир устроил катания на багажной ленте и с ее помощью попал в закрытую для посторонних техническую зону
Хелависа: «Я удивлена, что он был только оштрафован. Конечно, видела видосы, это очень смешно выглядит. У него практически получилось. Интересно мне стало, смотрел ли он замечательный клип группы U2, где Боно катается на багажной ленте в аэропорту "Шарль де Голль"», - задалась вопросом артистка.
В Подмосковье обнаружили редкого гостя из мира насекомых
В Московской области отмечены случаи появления богомола, редкого гостя на этой территории заметили жители Одинцова, Балашихи и Реутова, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Хелависа: «Ребята, я чувствую какое-то сродство с этой новостью и с богомолом в частности. Во-первых, меня связывают близкие люди со всеми этими тремя городами. В Одинцове живет наш волшебник света Дмитрий Гамзаев, в Балашихе живет моя мастер татуировок Мария Каминская, в Реутове родился наш генерал гитар и бэк-вокала Сергей Вишняков и сейчас живет наш хозяин бас-гитары Алексей Кожанов. А самое главное, моего тренера, который заставляет меня тянуть штангу в зале, зовут Богомолов», - рассказала лидер коллектива «Мельница».
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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