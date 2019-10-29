Гусман: Страхи россиян похожи на страхи большинства жителей Земли

Михаил Гусман: «Мы все очень внимательно следим за новостями с Украины и я бы выделил именно эту новость. Но ноябрь, что называется, на носу, и пока никаких комментариев по этому поводу ни от российского руководства, ни от германского канцлера, ни от французского президента мы не имеем. Но, тем не менее, такое заявление из Киева мы уже имеем», - напомнил Михаил Гусман в эфире НСН.

