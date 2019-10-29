Гусман: Страхи россиян похожи на страхи большинства жителей Земли
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Опрос «Левада-центра» выявил главные страхи российских граждан
Опрос «Левада-центра» выявил главные страхи российских граждан. По результатам социологического исследования, 61% россиян боится болезни своих детей и близких. На втором и третьем месте – страх войны и бедности.
Михаил Гусман: «Если бы я участвовал в этом опросе, то, конечно, тоже был бы в числе 61%. Страх войны и бедности – это очень понятные и объяснимые страхи. Но то, что страх за своих родных и близких превалирует над остальными, это очень по-человечески, и, я думаю, что ту же точку зрения имеет большинство людей на Земле»,- отметил Михаил Гусман, общаясь с НСН.
WADA получило новые разъяснения от РФ
Всемирное антидопинговое агентство получило от российского Минспорта и Российского антидопингового агентства дополнительные ответы на ряд вопросов по данным московской антидопинговой лаборатории. Сейчас их оценивают специалисты департамента расследований WADA, а также независимые судебные и медицинские эксперты.
Михаил Гусман: «Мне кажется, что все это кране важно, есть определенные проблемы, есть определенный уровень недоверия, и очень хотелось бы, чтобы эта дополнительная информация помогла убедить Всемирное антидопинговое агентство в том, что Россия выполняет взятые на себя обязательство, и, следовательно, в следящем году сможет выступить в Токио под своим флагом. Мы все этого очень хотим», - заявил он НСН.
В Киеве надеются, что встреча лидеров «нормандского формата» пройдёт в ноябре
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил надежду, что встреча лидеров «нормандского формата» пройдёт в ноябре. Об этом он сказал журналистам на полях инвестиционного форума в Мариуполе. Также Пристайло заявил, что украинский президент Владимир Зеленский готов к встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Михаил Гусман: «Мы все очень внимательно следим за новостями с Украины и я бы выделил именно эту новость. Но ноябрь, что называется, на носу, и пока никаких комментариев по этому поводу ни от российского руководства, ни от германского канцлера, ни от французского президента мы не имеем. Но, тем не менее, такое заявление из Киева мы уже имеем», - напомнил Михаил Гусман в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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