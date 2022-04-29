Грымов: Хороших российских вин действительно много

Юрий Грымов: «Я считаю, что это замечательно, потому что я люблю выпить. Греха в этом не вижу. Да, очень люблю вино. И в этом немножко понимаю. У меня был собственный бренд. Ну, естественно, я его закрыл несколько лет назад, когда начал заниматься театром «Модерн». Поэтому я рекомендую российские вина, потому что действительно есть хорошие производители. Смотрите внимательно на упаковку, не ленитесь. Возьмите с собой лупу и читайте, что написано на этикетке. Хороших российских вин действительно много», - посоветовал он.

