Грымов: Хороших российских вин действительно много
Художественный руководитель театра «Модерн» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя на 9 Мая
Там отметили, что "шлейфом" за потреблением алкоголя на праздники идут "бытовые конфликты, драки и поножовщина", вместе с тем, в общество нужно направить правильные "посылы о бережном и более уважительном отношении к этой великой дате, к ветеранам".
Юрий Грымов: «Вот такой подарок нам всем и ветеранам. При этом же сама и Госдума периодически говорит об исконном напитке, о традиции русской культуры и так далее. Вот заметили, что после пандемии и всего этого напряжения все тихонечко так съехали с катушек? Это что же такое, 9 мая не будет продажи алкоголя. Значит, что появится контрафакт, появится какой-то самогон, опять чёрный рынок», - сказал режиссер.
Мессенджер Telegram вошёл в топ-5 самых скачиваемых приложений
Мессенджер Telegram вошёл в топ-5 самых скачиваемых приложений в App Store и Google Play в первом квартале 2022 года, свидетельствуют данные аналитической компании Sensor Tower.
Юрий Грымов: «Мне кажется, что это естественно свидетельствует о том, что Telegram вовремя создался. Да, удобный ресурс, и как говорят, безопасный. Хотя мы сами прекрасно понимаем, нет ничего безопасного, так как нет ничего вечного. А если кто-то сделал рукотворно, значит, кто-то рукотворно туда может и залезть. В любом случае поздравляю Telegram, что он в топ-5 самых продаваемых приложений, это большая победа. И насколько я знаю и понимаю, что это русский производитель, это замечательно», - отметил собеседник.
В Москве рестораны взяли курс на замену импортных вин российскими
Тенденция перехода с импортных вин на российские наблюдается в ресторанах Москвы, на этом фоне у отечественных производителей — при условии сохранения нынешних цен — есть все шансы оттеснить вина Нового света и Италии.
Юрий Грымов: «Я считаю, что это замечательно, потому что я люблю выпить. Греха в этом не вижу. Да, очень люблю вино. И в этом немножко понимаю. У меня был собственный бренд. Ну, естественно, я его закрыл несколько лет назад, когда начал заниматься театром «Модерн». Поэтому я рекомендую российские вина, потому что действительно есть хорошие производители. Смотрите внимательно на упаковку, не ленитесь. Возьмите с собой лупу и читайте, что написано на этикетке. Хороших российских вин действительно много», - посоветовал он.
В театре «Модерн» в мае состоится премьера комедии «мАсквичи»
По словам худрука театра «Модерн» Юрия Грымова, он хотел поставить в театре или снять комедийный фильм на протяжении многих лет. И вот наконец-то был найден подходящий сценарий.
Юрий Грымов: «Театр «Модерн», котором я руковожу, выпускает спектакль «мАсквичи» через букву «А». Это современная комедия. Я давно хотел снять комедию. Для меня это было очень важно. Лет 30 я искал сценарий, пьесу. И вот театре «Модерн» в мае месяце, 24 числа и дальше в июне - трогательная история, на мой взгляд, очень смешная, очень вкусная, интересная, поэтому, как я всегда говорю, увидимся в театре «Модерн»», - пригласил худрук.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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