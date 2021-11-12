Группу Аффинаж расстроил перенос концерта Артура Пирожкова

Группа Аффинаж: «Если бы я не смотрел обзоры Фреда-гитариста, я бы, конечно, очень бы порадовался за эту новость. Но так как я все-таки смотрю их, и Слэш находится в антитопе гитаристов, то поэтому ничего стоящего в этом сингле нет, как собственно и в альбоме. Хороших, стройных гитарных партий мы там не услышим, это будет сплошной хлеб, нотки Слэш высекать не умеет на гитаре. Я лучше дождусь, допустим, сольной работы Юрия Каспаряна и послушаю его», - резюмировал он.

