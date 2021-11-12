Группу Аффинаж расстроил перенос концерта Артура Пирожкова
Группа «Аффинаж» специально для НСН подготовила топ главных, на их взгляд, новостей уходящей недели.
Артур Пирожков отложил музыкальное шоу в «Крокусе» на год
Концерт Артура Пирожкова, запланированный на сцене Crocus City Hall на 30 ноября 2021 года, перенесен на конец осени будущего года. Выступление состоится на той же площадке 22 ноября 2022 года. Все ранее приобретенные билеты будут действительны на новую дату.
Группа Аффинаж: «С одной стороны, новость очень скверная, потому что Артур Пирожков - один из главных артистов России. Но с другой стороны, есть еще год для того, чтобы еще вырасти, сильнее быть и быть еще масштабнее. Мне даже страшно представить, насколько это будет круто. Я бы очень хотел попасть на его концерт, но боюсь, что у меня не будет столько денег», - пошутил музыкант.
Слэш представил видео на первый сингл с нового альбома
Слэш (гитарист американской хард-рок-группы Guns N’ Roses) представил лирик-видео на песню «The River Is Rising». Это первый сингл с будущего альбома музыканта Slash feat. Myles Kennedy and The Conspirators «4».
Группа Аффинаж: «Если бы я не смотрел обзоры Фреда-гитариста, я бы, конечно, очень бы порадовался за эту новость. Но так как я все-таки смотрю их, и Слэш находится в антитопе гитаристов, то поэтому ничего стоящего в этом сингле нет, как собственно и в альбоме. Хороших, стройных гитарных партий мы там не услышим, это будет сплошной хлеб, нотки Слэш высекать не умеет на гитаре. Я лучше дождусь, допустим, сольной работы Юрия Каспаряна и послушаю его», - резюмировал он.
Новый альбом Оззи Осборна выйдет в начале 2022 года
Ранее Оззи Осборн, подписавший контракт с Sony Music, рассказал, что у него готово 15 новых песен для нового альбома. Продюсированием пластинки занимается Эндрю Ватт. В записи приняли гостевое участие Джефф Бек, Эрик Клэптон, Тони Айомми и Закк Уайлд.
Группа Аффинаж: «С Эндрю Ваттом Оззи Осборн выпустил свой предыдущий альбом. Тогда от фанатов в него полетело много «камней» за то, что Оззи взял себе на работу продюсера Джастина Бибера. Возможно, для того чтобы порадовать своих старых фанатов, он пригласил великих гитаристов современности для участия в своем альбоме. Будем надеяться, что каждый из них высечет яркие нотки и никто не будет жевать хлеб», - поделился собеседник НСН.
Аффинаж даст большой концерт в Москве
Коллектив сыграет свои хиты и новые песни.
Группа Аффинаж: «Завтра 13 ноября в клубе «Главclab» пройдет большой концерт коллектива «Аффинаж». Мы привозим «The Best» программу и ко всему прочему сыграем композиции с нашего нового релиза под названием «Другое». Приходите», - пригласили музыканты.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+40 123 / сут.
Умерли
40 123+-636 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 645 / сут.
- Использование искусственного интеллекта может принести «Сберу» 200 млрд рублей
- Лавров назвал «глупостью» обвинения России в причастности к миграционному кризису
- При ревакцинации «Спутник Лайтом» QR-код станет активен в день прививки
- В России зарегистрировали первое отечественное лекарство от COVID-19 «Арепливир»
- Путин усомнился в существовании души у искусственного интеллекта
- Песков вакцинировался «Спутник Лайтом»
- Голикова: Новые ограничения по COVID-19 коснутся только совершеннолетних граждан
- Голикова: В России вводится переходный период по QR–кодам до 1 февраля
- Правительство внесло новые законопроекты о QR-кодах в Госдуму
- Сборная России получит фанатскую поддержку «МегаФона» и «Аэрофлота»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru