Группа Мураками сыграет «Greatest Hits» в Москве и Санкт-Петербурге
Лидер группы Мураками Диляра Вагапова специально для НСН подготовила,топ главных, на ее взгляд новостей, уходящей недели
Врач предупредил, что громкая музыка "омолодила" появление тугоухости
Громкая музыка "омолодила" появление нейросенсорной тугоухости среди москвичей, сообщил главный оториноларинголог Департамента здравоохранения Москвы Андрей Крюков.
Диляра Вагапова: «Нам, музыкантам, к сожалению, это свойственно из-за работы. Поэтому могу лишь только призвать всех к профилактике тугоухости. Основной профилактической мерой по предупреждению глухоты и тугоухости является массовое обследование. Так что регулярные обследования показаны всем работникам шумных производств, например, нам, музыкантам», - посоветовала артистка.
Добрые волшебники готовятся к величайшей битве в «Фантастических тварях 3»
На YouTube-канале Warner Bros. Pictures Russia представили новый трейлер третьей части "Фантастических тварей", получившей название «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».
Диляра Вагапова: «Как же я люблю фильм «Фантастические твари»! Столько радости у меня, даже пересматривая его, как будто бы я попадаю в свой мир детства, где все возможно и всегда тепло на душе в конце. Каждый раз начинаешь верить в волшебство, а это так важно в наше непростое время», - сказала она.
В Москве снимается ограничение по заполняемости концертных залов и театров
Ограничение по заполняемости концертных залов и театров отменили в столице с 3 марта. Ношение масок остается необходимым условием для посещения общественных мест.
Диляра Вагапова: «Вот это положительная новость! Думаю, многим артистам, а особенно их директором и поклонникам будет приятно это услышать от меня. Тем более, что концерт группы и Мураками «Greatest Hits», запланированный 2 апреля в Санкт-Петербурге в клубе "Космонавт" и 3 апреля в клубе "1930", уже скоро, и площадки их могут вместить в себя немало людей. Надеюсь, скоро увидимся», - пригласила на концерты лидер коллектива.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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