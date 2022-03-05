Группа Мураками сыграет «Greatest Hits» в Москве и Санкт-Петербурге

Лидер группы Мураками Диляра Вагапова специально для НСН подготовила,топ главных, на ее взгляд новостей, уходящей недели 


1

Врач предупредил, что громкая музыка "омолодила" появление тугоухости

Громкая музыка "омолодила" появление нейросенсорной тугоухости среди москвичей, сообщил главный оториноларинголог Департамента здравоохранения Москвы Андрей Крюков.


Диляра Вагапова: «Нам, музыкантам, к сожалению, это свойственно из-за работы. Поэтому могу лишь только призвать всех к профилактике тугоухости. Основной профилактической мерой по предупреждению глухоты и тугоухости является массовое обследование. Так что регулярные обследования показаны всем работникам шумных производств, например, нам, музыкантам», - посоветовала артистка. 


2

Добрые волшебники готовятся к величайшей битве в «Фантастических тварях 3»

На YouTube-канале Warner Bros. Pictures Russia представили новый трейлер третьей части "Фантастических тварей", получившей название «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».

Диляра Вагапова: «Как же я люблю фильм «Фантастические твари»! Столько радости у меня, даже пересматривая его, как будто бы я попадаю в свой мир детства, где все возможно и всегда тепло на душе в конце. Каждый раз начинаешь верить в волшебство, а это так важно в наше непростое время», - сказала она. 

3

В Москве снимается ограничение по заполняемости концертных залов и театров

Ограничение по заполняемости концертных залов и театров отменили в столице с 3 марта. Ношение масок остается необходимым условием для посещения общественных мест.


Диляра Вагапова: «Вот это положительная новость! Думаю, многим артистам, а особенно их директором и поклонникам будет приятно это услышать от меня. Тем более, что концерт группы и Мураками «Greatest Hits», запланированный 2 апреля в Санкт-Петербурге в клубе "Космонавт" и 3 апреля в клубе "1930", уже скоро, и площадки их могут вместить в себя немало людей. Надеюсь, скоро увидимся», - пригласила на концерты лидер коллектива. 

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: пресс-служба коллектива
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