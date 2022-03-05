Группа Мураками сыграет «Greatest Hits» в Москве и Санкт-Петербурге

Диляра Вагапова: «Как же я люблю фильм «Фантастические твари»! Столько радости у меня, даже пересматривая его, как будто бы я попадаю в свой мир детства, где все возможно и всегда тепло на душе в конце. Каждый раз начинаешь верить в волшебство, а это так важно в наше непростое время», - сказала она.

