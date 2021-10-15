Группа Lumen хочет выступить на Украине
Вокалист группы Lumen Тэм Булатов Специально для «Национальной службы новостей» подготовил топ главных новостей уходящей недели, на его взгляд.
В Роспотребнадзоре предупредили о возрастающих рисках распространения чумы
Риски распространения чумы в мире возрастают из-за изменения климата. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Тэм Булатов: «Новости о локальных случаях заражения чумой появляются периодически. Не так давно, в августе 2020 года, это было зафиксировано на юге Алтая в Туве, тогда от чумы, на всякий случай, вакцинировали 18 тысяч человек. Ничего страшного не случилось, заболевания были единичными. Несмотря на то, что у современной медицины много способов борьбы с бубонной чумой, это все еще очень опасное заболевание, которое способно привести к летальному исходу с высокой вероятностью. Новости о том, что улучшились условия распространения этой заразы, крайне печальны и неприятны. У нас еще COVID-19 в повестке по полной программе. Пожалуйста, больше ничего не нужно», - отметил артист.
Петицию о запрете гастролей российских артистов на Украине передадут Зеленскому
Петиция о запрете выступлений российских артистов на Украине набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения обращения президентом страны Владимиром Зеленским.
Тэм Булатов: «Сами мы (группа Lumen, - прим. НСН) не выступаем на Украине с 2014 года. С нетерпением ожидаем там окончания гражданского конфликта для того, чтобы возобновить концертную деятельность. Численность населения Украины, если очень грубо округлить, 40 млн человек. Дайте мне провести опрос среди 40 млн человек и я найду вас 25 тысяч не любителей чего угодно. Я даже в Москве соберу 25 тысяч подписей людей, которые будут против гастролей российских артистов по России», - пошутил музыкант.
В России разрешат медикам ставить диагноз дистанционно
Российские медики смогут в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) ставить диагнозы пациентам без очной консультации. Об этом сообщили СМИ, ссылаясь на подготовленный министерством экономического развития РФ проект постановления правительства. В ведомстве подтвердили подлинность проекта, в ближайшее время он будет представлен на общественное обсуждение.
Тэм Булатов: «Поймите меня правильно, я не против развития технологий, это все нормально. Что мне кажется ненормальным, так это то, что созданием правовой базы занимается министерство экономического развития, а не министерство здравоохранения. Медицина, образование и оборона должны быть максимально удалены от любой коммерциализации. Почему очень многие идеи, господа из власти, связаны с тем, как переделать советское наследие, при этом переделка всегда означает поломку. А что-то построить вы умеете? Так чтобы это было не про зарабатывание денег правильными людьми, а для страны. Это вопрос не в пустоту, друзья. Ответьте себе сами на него и сделайте политические выводы», - отметил собеседник НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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