Группа Lumen хочет выступить на Украине

Тэм Булатов: «Поймите меня правильно, я не против развития технологий, это все нормально. Что мне кажется ненормальным, так это то, что созданием правовой базы занимается министерство экономического развития, а не министерство здравоохранения. Медицина, образование и оборона должны быть максимально удалены от любой коммерциализации. Почему очень многие идеи, господа из власти, связаны с тем, как переделать советское наследие, при этом переделка всегда означает поломку. А что-то построить вы умеете? Так чтобы это было не про зарабатывание денег правильными людьми, а для страны. Это вопрос не в пустоту, друзья. Ответьте себе сами на него и сделайте политические выводы», - отметил собеседник НСН.

