Группа «Комсомольск» рассказала, где найти мозги и деньги
Участницы группы «Комсомольск» Дарья Дерюгина и Арина Андреева специально для НСН подготовили топ новостей, на их взгляд, уходящего дня.
В России подготовили новую пенсионную реформу.
Средства теперь будут принадлежать гражданам, а не государству.
Группа Комсомольск: «Неужели! Мы так долго с вами этого ждали. Будем пристально следить за развитием событий. Что же нам подготовила новая пенсионная реформа взамен старой? Надеемся, что все получат свои средства по заслугам», - сказали участницы коллектива
В «Москвариуме» на ВДНХ родился улыбающийся скат
Новорожденный — самец, его вес — около 500 граммов, а размер — 35 сантиметров в диаметре. Отмечается, что эти животные рождаются полностью самостоятельными и могут сразу обойтись без родительского ухода. Сейчас хвостоколообразное находится в отдельном аквариуме. Ихтиологи регулярно осматривают его, измеряют и взвешивают.
Группа Комсомольск: «Друзья, какая же замечательная новость! Я поздравляю ската с днём рождения, желаю ему долгой и счастливой жизни и чтобы он никогда не переставал улыбаться. Москвариум же! Нужно следить, чтобы это все было хорошо исполнено», - посоветовали они.
Группа «Комсомольск» готовится к большому концерту
Выступление запланировано на осень 2021 года.
Группа Комсомольск: «17 сентября в клубе «Мутобор» группа «Комсомольск» даст свой большой сольный концерт для всех, кто любит танцевать, для всех кто любит петь, для всех, кто любит жить. Только там вы узнаете, с кого был на самом деле срисован «Черный квадрат» и где найти мозги и деньги», - пообещали артистки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+21 042 / сут.
Умерли
135 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+16 356 / сут.
- Власти Подмосковья не будут вводить QR-коды в транспорте при хороших темпах вакцинации
- Белоруссия потребовала у МИД Германии закрыть Гёте-институт
- Россиян предупредили о вреде отбеливания зубов
- Около 1,1 тыс человек с коронавирусом в день госпитализируют в Московской области
- Бывшего режиссера канала Навального задержали в Шереметьево
- Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей
- Касаткина вышла во второй круг Уимблдона
- ЦСКА будет допускать болельщиков на стадион только по QR-коду
- Росстат зафиксировал резкий скачок недельной инфляции
- Генпрокуратура РФ добила до 40 список нежелательных организаций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru