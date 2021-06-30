Группа «Комсомольск» рассказала, где найти мозги и деньги

Участницы группы «Комсомольск» Дарья Дерюгина и Арина Андреева специально для НСН подготовили топ новостей, на их взгляд, уходящего дня.

1

В России подготовили новую пенсионную реформу.

Средства теперь будут принадлежать гражданам, а не государству.

Группа Комсомольск: «Неужели! Мы так долго с вами этого ждали. Будем пристально следить за развитием событий. Что же нам подготовила новая пенсионная реформа взамен старой? Надеемся, что все получат свои средства по заслугам», - сказали участницы коллектива

2

В «Москвариуме» на ВДНХ родился улыбающийся скат

Новорожденный — самец, его вес — около 500 граммов, а размер — 35 сантиметров в диаметре. Отмечается, что эти животные рождаются полностью самостоятельными и могут сразу обойтись без родительского ухода. Сейчас хвостоколообразное находится в отдельном аквариуме. Ихтиологи регулярно осматривают его, измеряют и взвешивают.

Группа Комсомольск: «Друзья, какая же замечательная новость! Я поздравляю ската с днём рождения, желаю ему долгой и счастливой жизни и чтобы он никогда не переставал улыбаться. Москвариум же! Нужно следить, чтобы это все было хорошо исполнено», - посоветовали они.

3

Группа «Комсомольск» готовится к большому концерту

Выступление запланировано на осень 2021 года.

Группа Комсомольск: «17 сентября в клубе «Мутобор» группа «Комсомольск» даст свой большой сольный концерт для всех, кто любит танцевать, для всех кто любит петь, для всех, кто любит жить. Только там вы узнаете, с кого был на самом деле срисован «Черный квадрат» и где найти мозги и деньги», - пообещали артистки.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Инстаграм аккаунт группы "Комсомольск"
ТЕГИ:Пенсионная РеформаПенсия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры