Группа «Комсомольск» рассказала, где найти мозги и деньги

Группа Комсомольск: «17 сентября в клубе «Мутобор» группа «Комсомольск» даст свой большой сольный концерт для всех, кто любит танцевать, для всех кто любит петь, для всех, кто любит жить. Только там вы узнаете, с кого был на самом деле срисован «Черный квадрат» и где найти мозги и деньги», - пообещали артистки.

