Группа «Гудтаймс» поддержала меры безопасности на «Нашествии»
Лидер группы «Гудтаймс» Артем Шаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
«НАШЕСТВИЕ» станет свободным от COVID-19
Все зрители и гости фестиваля смогут попасть на мероприятие только с отрицательным результатом теста ПЦР или сертификатом о вакцинации от СOVID-19.
Артем Шаров: «Я считаю, это правильное решение. Организаторы в первую очередь заботятся о здоровье музыкантов, посетителей, работников, это все-таки большое количество людей, и чтобы все чувствовали себя в безопасности, нужно делать так. Я поддерживаю», - сказал музыкант.
Каждому второму задолжавшему по алиментам москвичу запретили выезд из страны
Около 26 тысяч москвичей являются неплательщиками алиментов, почти каждому второму из них запрещено выезжать из России.
Артем Шаров: «Если ты носишь гордое звание родитель, то надо помнить, что эта ответственность длиною в жизнь. Если кто-то об этом забывает, то общество и государство должны напоминать об этом всеми доступными способами», - подчеркнул артист.
Почти 70% родителей назвали соцсети главной проблемой детей.
Кроме зависимости от соцсетей, актуальными проблемами молодежи назвали недостаток физической активности и нехватку общения с друзьями.
Артем Шаров: «Мое мнение такое: главной проблемой детей являются их родители. Потому что они ответственны за то, что вырастет из вашего чада. Если он у вас безвылазно сидит в соцсетях, не занимается спортом и не общается с друзьями, в этом виноваты исключительно вы, потому что не уделяете ему должного внимание, и не рассказываете, какими вещами нужно заниматься, а какими нет, и не показываете на личном примере», - заключил собеседник НСН.
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил видеоклип на песню «Я ненавижу детей».
Действие клипа происходит в Москве в 1989 году в антураже и декорациях позднего СССР.
Артем Шаров: «Я посмотрел клип. С уважением отношусь к данному творчеству. Клип о том, чтобы все хулиганы и забияки призадумались, что их поведение деструктивное в школе может аукнуться спустя много лет. Хулиганы, которые обижали Тилля, поплатились за это», - добавил музыкант.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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