Группа «Громыка»: Тотальный контроль - это удобно!

Лидер группы «Громыка» Максим Валерьевич специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

В Госдуме поддержали планы по замене бумажного паспорта смарт-картой

В Госдуме оценили идею по замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года. Зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что предложение в целом можно поддержать.

Максим Валерьевич : «Не каждому гражданину понравиться такой тотальный контроль, хотя это и удобно», - сказал музыкант.

2

Россияне пожаловались на ухудшение качества колбасы

Качество продуктов питания в России после начала пандемии COVID-19 снизилось. Так считают 39% опрошенных россиян. При этом, больше всего претензий – к колбасе, молоку и сыру. Об этом говорится в исследовании, проведенном Центром изучения потребительского поведения Роскачества.

Максим Валерьевич : «Друзья мои, как было 80% сои в колбасе, так и будет. И почему наши любители растительности не кладут этот чудесный продукт на свой стол?» - задался вопросом артист. 

3

Земфира заявила, что пандемия уничтожила профессию музыканта

Исполнительница и автор песен подвергла критике онлайн-концерты, отметив, что не может себе этого позволить из-за больших расходов и практики "пиратства", при которой слушатели не платят за виртуальный контент. "Площадка/звук/свет/репетиции - всё это оплачиваю я", - поделилась Земфира. Артистка также призвала всех привиться, чтобы вернуться к нормальной жизни. 

Максим Валерьевич : «Полностью согласен с Земфирой. Желаю ей всех благ, успехов в творчестве. И с наступающим, тем более, что наши дни рождения с ней находятся рядом», - отметил лидер коллектива

4

Группа «Громыка» представила новый ЕР «Империя ждет результат»

«Люди, будьте бдительны!» - такова тема этого мини-альбома. Это открытое обращение к людям сильной воли, желающим знать суровую правду о космосе в наше время, когда почти всё делают в Китае.

Максим Валерьевич : «В новый релиз вошли 4 песни, посвященные космосу. Все это будет представлено в Москве и Санкт-Петербурге на осенних концертах группы», - рассказал собеседник НСН. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: пресс-служба группы "Громыка"
ТЕГИ:Авторские НовостиЗемфираГосдума
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