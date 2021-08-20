Группа «Громыка»: Тотальный контроль - это удобно!

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Исполнительница и автор песен подвергла критике онлайн-концерты, отметив, что не может себе этого позволить из-за больших расходов и практики "пиратства", при которой слушатели не платят за виртуальный контент. "Площадка/звук/свет/репетиции - всё это оплачиваю я", - поделилась Земфира. Артистка также призвала всех привиться, чтобы вернуться к нормальной жизни.

