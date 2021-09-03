Фёдоров: Spotify ни разу не напомнил мне о Бибере
Лидер группы Tequilajazzz Евгений Федоров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
iPhone 13 смогут принимать звонки без сотового сигнала
Ожидается, что совершать звонки и отправлять сообщения в новых устройствах можно будет благодаря режиму спутниковой связи на низкой околоземной орбите. Владельцы устройств будут оставаться на связи даже там, где нет 4G или 5G.
Евгений Фёдоров: «Здесь можно был бы посетовать на, что человечество и так не отлипает от телефонов. Однако мне, как человеку, который много путешествует, в частности в местах, не приспособленных ни для Интернета, ни для сотовой связи, эта новость очень радостна. Иногда бывает тревожно из-за гипотетической невозможности послать сигнал бедствия на большую землю или просто позвонить маме. А это, как известно, нужно делать чем чаще, тем лучше. Теперь осталось только накопить на 13 iPhone», - прокомментировал музыкант.
Бибер установил рекорд Spotify по числу слушателей в месяц
Канадский певец Джастин Бибер набрал 83,3 миллиона слушателей в месяц на стриминговой платформе Spotify и стал самым популярным певцом в истории сервиса.
Евгений Фёдоров: «Вот хороший пример того, как искусственный интеллект облегчает жизнь человечеству. Во-первых, я только краем уха где-то слышал это имя, но при этом являюсь активнейшим пользователем сервиса Spotify. И вот этот самый Spotify, где Джастин Бибер рекордсмен, ни разу не напомнил мне о существовании этого человека», - отметил артист.
Краснодарская школа приняла учеников первого «Ы» класса
В школу № 94 на Тепличной улице Краснодара набрали 840 первоклашек и сформировали классы от «А» до «Ы». Из-за большого количества учеников торжественную линейку в честь Дня знаний пришлось провести в два этапа.
Евгений Фёдоров: «Помните борьбу за искоренение буквы «ё»? Я был противником этого нововведения и до сих пор везде упрямо пишу «ё» там, где это положено. Особенно, когда выяснилось, что я теперь не Фёдоров, а Федоров из-а отсутствия двух точечек над фамилией в паспорте. Однако за букву «Ы» чрезвычайно радостно», - добавил собеседник НСН.
Группа Tequilajazzz готовится представить поклонникам долгожданный новый альбом
Кроме того, коллектив планирует отправиться в большой тур и даже выступить в абсолютно безлюдных местах. «В заповедных точках планеты и непосредственно для нее, так как именно ей посвящена последняя работа Tequilajazzz»,- заявил НСН Евгений Фёдоров.
Евгений Фёдоров: «По словам участников, альбом под простейшим, но далеко идущим названием «Камни» уже обрабатывается всеми возможными электронными площадками и появится на свет в конце сентября – начале октября. Чуть позже к столичным презентациям альбома появится и физический носитель – виниловая пластинка. Сразу по выходу альбома, Tequilajazzz отправится в гастрольный тур по России, ведутся также переговоры с агентствами ближнего, дальнего и очень дальнего зарубежья. Так как группа намерена сыграть эту пластинку везде, где есть люди, говорящие на русском языке», - рассказал НСН лидер коллектива.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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