Фёдоров: Spotify ни разу не напомнил мне о Бибере

Евгений Фёдоров: «Здесь можно был бы посетовать на, что человечество и так не отлипает от телефонов. Однако мне, как человеку, который много путешествует, в частности в местах, не приспособленных ни для Интернета, ни для сотовой связи, эта новость очень радостна. Иногда бывает тревожно из-за гипотетической невозможности послать сигнал бедствия на большую землю или просто позвонить маме. А это, как известно, нужно делать чем чаще, тем лучше. Теперь осталось только накопить на 13 iPhone», - прокомментировал музыкант.

