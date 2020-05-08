Фоменко: Пусть нас никогда не коснется это страшное горе – война
Николай Фоменко, Алексей Учитель, Вячеслав Лысаков поздравили слушателей НСН с Днем Победы и рассказали об участниках ВОВ в своих семьях.
Участник группы «Секрет», актер и телеведущий пожелал жить без войн
Николай Фоменко: «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы поздравить вас, дорогие друзья, с годовщиной Великой Победы. Пожелать нам, чтобы нас, живущих ныне, никогда не коснулось это страшное явление под названием «война». Мы должны сделать все для того, чтобы наши дети, внуки, правнуки жили в мире. Мы не забываем подвиг наших дедов и отцов, но тем не менее, хочется жить на планете Земля, где нет войн», – сказал в беседе с НСН Николай Фоменко.
Блокадные кадры отца Учителя показали на Нюрнбергском процессе
Алексей Учитель : «В рамках проекта «Память Победы» я хочу рассказать историю своих родителей. И моя мама, и мой папа все девятьсот дней блокады были в Ленинграде. И испытали все, что там происходило. Но мой отец кинооператор, режиссер, и очень многие кадры блокадного Ленинграда, которые мы смотрим, сняты им и его коллегами. И это была вообще единственная студия, которая работала тогда в Ленинграде, студия документальных фильмов. И в ужасных условиях, голодные, холодные, на последнем издыхании они сняли ту великую кинохронику, которая, кстати, была представлена на Нюрнбергском процессе. И до сих пор мы эти кадры смотрим, ужасаемся, радуемся, когда был прорыв. Мой отец принимал в этом активное участие. И, кстати, после войны основной темой его творчества, уже как режиссера, был Ленинград», – поделился воспоминаниями Алексей Учитель в эфире НСН.
Депутат Госдумы вспомнил о своем воевавшем отце
Вячеслав Лысаков: «В рамках проекта «Память Победы» я хочу рассказать о собственном опыте, опыте нашей семьи. Мой отец воевал, но он давно уже умер, к сожалению. Прошел рядовым, никаких подвигов он не совершал, как и большинство, наверное, солдат того времени. Тем не менее, кусок жизни и здоровья войне был отдан. Отдан за нас, за детей, за будущих внуков. Почему мы так долго не можем забыть эту войну? Многие удивляются, 75 лет прошло, а мы все празднуем. Да практически в каждой российской семье есть погибшие, как минимум раненные, пострадавшие, кто-то на трудовом фронте потерял здоровье, кто-то погиб на войне, кто-то оставил руку, ногу на этой войне. И, к сожалению, тех, кто воевал, осталось не очень много. Многим из них уже за 90 лет. Наша задача, наверное, поменьше праздновать очередные юбилеи, а побольше помогать тем, кто остался. Дай Бог им здоровья», – рассуждал в интервью НСН Вячеслав Лысаков.
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