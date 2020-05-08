Фоменко: Пусть нас никогда не коснется это страшное горе – война

Вячеслав Лысаков: «В рамках проекта «Память Победы» я хочу рассказать о собственном опыте, опыте нашей семьи. Мой отец воевал, но он давно уже умер, к сожалению. Прошел рядовым, никаких подвигов он не совершал, как и большинство, наверное, солдат того времени. Тем не менее, кусок жизни и здоровья войне был отдан. Отдан за нас, за детей, за будущих внуков. Почему мы так долго не можем забыть эту войну? Многие удивляются, 75 лет прошло, а мы все празднуем. Да практически в каждой российской семье есть погибшие, как минимум раненные, пострадавшие, кто-то на трудовом фронте потерял здоровье, кто-то погиб на войне, кто-то оставил руку, ногу на этой войне. И, к сожалению, тех, кто воевал, осталось не очень много. Многим из них уже за 90 лет. Наша задача, наверное, поменьше праздновать очередные юбилеи, а побольше помогать тем, кто остался. Дай Бог им здоровья», – рассуждал в интервью НСН Вячеслав Лысаков.

