Еремин: россияне уже не ждут помощи от государства
Акционер газеты «Ведомости» Иван Ерёмин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Более половины россиян заявили о готовности сменить работу
Согласно опросу сервиса "Работа.ру", чаще других уволиться желают работники сферы охраны (69 процентов), области торговли и транспорта (по 68 процентов). Меньше всего задумываются о смене работы специалисты IT-направления (50 процентов).
Иван Ерёмин: «Новость хорошая. Хотя бы потому, что ломает стереотипы. Россиян часто упрекают в инертности, консервативности, даже лени. Мы про себя знаем, что это не так. Но в пандемию и все остальные смогли увидеть, насколько мы деятельный народ, и что помощи от государства ждем меньше всего. Высокая готовность наших сограждан учиться, менять профессию – это лишний довод в пользу того, что стереотипы неверны», – сказал в интервью НСН Иван Ерёмин.
Кремль не исключает возможного объединения регионов
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, важным условием для этого является желание жителей этих субъектов. Представитель Кремля считает, что для многих регионов укрупнение было бы экономически целесообразным, однако «далеко не везде жители» хотели бы этого сейчас. Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что России следует «укрупнять регионы» и «идти на агломерации».
Иван Ерёмин: «Тема объединения регионов оказывается в новостной повестке с завидной регулярностью. Можно предположить: рано или поздно такое решение будет принято. Но главное – действовать, отталкиваясь от интересов людей, а не по принципу «так удобнее управленцам», – прокомментировал он в эфире НСН.
ВОЗ оценит российскую вакцину «КовиВак»
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН подал документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на преквалификацию созданной им вакцины от коронавируса «КовиВак».
Иван Ерёмин: «Искренне желаю, чтобы препарат успешно прошел все процедуры. Если в России появится одобренный ВОЗ препарат - это здорово упростит нам всем жизнь», – заявил он в эфире НСН.
Россияне оценили внешний вид российских денег
Большинству россиян нравится внешний вид российских купюр. Об этом заявили 70% участников опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Недовольны дизайном купюр лишь 5% опрошенных. При этом, почти половина россиян впервые услышали о том, что Центробанк планирует сменить дизайн российских денег.
Иван Ерёмин: «Можно не сомневаться, что примерно этот же список будет озвучен в ответ почти на любой вопрос формата «чье изображение вы хотели бы видеть» или «чьим именем вы хотели бы назвать». Участники опросов просто называют известных людей. Это для них даже не имена – это архетипы. Внешний вид денег россиян устроит любой. Главное, чтобы их было достаточно», - рассуждает он в интервью НСН.
Почти половина российских компаний отказались отдыхать на майских выходных
Около 48 процентов работодателей отметили, что их компании будут работать в период нерабочих дней с 4 по 7 мая, причем чаще других такое решение принимали банки и производственные компании.
Иван Ерёмин: «Мы помним, что объявленные каникулы не столько праздничные, сколько профилактические. Граждане не рассчитывали на них и не строили планов. Как бы там ни было, я всех поздравляю с наступающими праздниками. Где бы вы ни были: на работе или на отдыхе, я желаю вам мира, здоровья, благополучия и хорошего, праздничного настроения!», – подытожил в беседе с НСН Иван Ерёмин.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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