Еремин: россияне уже не ждут помощи от государства

Иван Ерёмин: «Новость хорошая. Хотя бы потому, что ломает стереотипы. Россиян часто упрекают в инертности, консервативности, даже лени. Мы про себя знаем, что это не так. Но в пандемию и все остальные смогли увидеть, насколько мы деятельный народ, и что помощи от государства ждем меньше всего. Высокая готовность наших сограждан учиться, менять профессию – это лишний довод в пользу того, что стереотипы неверны», – сказал в интервью НСН Иван Ерёмин.

