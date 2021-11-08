Драгунский: В некоторых вузах управленцев скоро станет больше студентов
Писатель специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В Минцифры дали разъяснение по срокам действия QR-кодов о вакцинации
QR-коды, которые получают россияне на «Госуслугах» после вакцинации от COVID-19, останутся действительными в течение всего срока. Такое разъяснение дали Минцифры и Минздрав, оно опубликовано на странице в Facebook. Некоторые пользователи госуслуг в понедельник, 8 ноября, заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это случилось из-за технических работ, которые проводились на портале.
Денис Драгунский: «Это вызвало жуткую панику в социальных сетях, недовольство и даже ярость граждан. Но слава Богу, все в порядке: это случилось из-за технических работ, которые проводились на портале. Так что повторяю, все в порядке, 12 месяцев - срок QR-кода», - сказал писатель.
Пострадавший во время давки на концерте Трэвиса Скотта решил засудить рэпера
Посетитель концерта американского рэпера Трэвиса Скотта (Travis Scott), на котором в результате давки скончались восемь человек, подал в суд на исполнителя и организаторов мероприятия.
Денис Драгунский: «Не знаю, на сколько тут виноват сам рэпер. Но то, что организаторы должны ответить за эту катастрофу, на мой взгляд, совершенно ясно. Такие вещи не должны проходить даром! 8 человек погибли, это же ужас», - резюмировал собеседник НСН.
Новый гендиректор МХАТ анонсировал «жесточайшие сокращения».
«Я буду проводить жесточайшие сокращения, потому что во МХАТе полностью нарушен баланс между творческим и управленческим коллективами», — заявил Кехман. В частности, в театре есть отдел из 27 человек, которые «занимаются непонятно чем», посетовал он. «Такого беспредела в управленческой структуре, как во МХАТе, я не видел нигде», — добавил гендиректор.
Денис Драгунский: «Ну, прямо уж нигде! Я знаю некоторые высшие учебные заведения, где количество управленческого персонала превышает количество профессоров и преподавателей. И говорят, что скоро превысит и количество студентов, так что сокращать этих людей, наверно, надо. Впрочем, гендиректору каждого предприятия будь то театр, вуз или министерство, виднее», - заключил он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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