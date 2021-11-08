Драгунский: В некоторых вузах управленцев скоро станет больше студентов

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QR-коды, которые получают россияне на «Госуслугах» после вакцинации от COVID-19, останутся действительными в течение всего срока. Такое разъяснение дали Минцифры и Минздрав, оно опубликовано на странице в Facebook. Некоторые пользователи госуслуг в понедельник, 8 ноября, заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это случилось из-за технических работ, которые проводились на портале.

