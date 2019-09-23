Драгунский: Равенство полов в нашей стране набирает силу

23 сентября 201920:00

Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Названы основные преимущества дистанционной работы

Специалисты назвали основные преимущества дистанционной работы. Прежде всего, это возможность нанять сотрудника из любой точки мира, а также экономия на фонде оплаты труда и аренде рабочих мест. Среди отрицательных сторон дистанционной работы названы сложность контроля сотрудников, отсутствие личных коммуникаций, низкие мотивация и вовлечённость, сниженная лояльность к компании, утечка информации.   

Денис Драгунский: «Все это, конечно, замечательно, так оно и есть, но я бы еще посмотрел на этот вопрос с точки зрения сотрудника (здесь мы увидели только точку зрения нанимателя). Так вот, с точки зрения сотрудника, несмотря на кажущееся удобство, на самом деле это действительно разрушает человеческую мотивацию к работе, а еще нарушает права сотрудника. Человека, который работает в коллективе, голыми руками не возьмешь: его так просто не уволишь, не заставишь делать то, что он не должен, не обманешь в зарплате. А если меня нанимает работодатель из Америки, а я живу где-нибудь в Индии, в один момент мне просто могут прислать письмо с формулировкой «в ваших услугах больше не нуждаемся» и до свидания! Это – новый пролетариат, так называемый прекариат – бесправные труженики компьютера. Так что, это – проблема, которая требует рассмотрения и решения!» - отметил Денис Драгунский, общаясь с НСН.

2

Среднестатистическая невеста в России за последние годы «постарела» на 8 лет

Среднестатистическая невеста в России за последние годы «постарела» на 8 лет. Если по данным Росстата, раньше в основном выходили замуж в возрасте от 18 до 24 лет, то теперь с 25-34 лет. В то же время наиболее популярным возрастом женитьбы у мужчин так и остается промежуток 25-34 года.

Денис Драгунский: «Что это значит? Это значит, что равенство полов набирает силу. Это раньше мужчина женился на молоденькой девушке (скажем, ему было 30, а невесте – 18), и все врем ей говорил: «Ну, что ты моя маленькая? Ну что ты, вообще, понимаешь? Слушай мужа!». А сейчас жена на это скажет «Чего-чего? Сколько тебе лет, вообще?» .Так что, все в порядке»,- сказал он НСН

3

Роскомнадзор заявил о готовности создать список распространителей фейковых новостей

Роскомнадзор заявил о готовности создать список распространителей фейковых новостей. На сайте ведомства появится открытый список изданий, интернет-сообществ и отдельных лиц, которые регулярно распространяют недостоверные данные.

Денис Драгунский: «Как интересно! Я только боюсь, что сам этот список тоже станет очень большим фейком. Круг замыкается», - отметил Денис Драгунский в эфире НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Анна Артемьева
ТЕГИ:Денис ДрагунскийАвторские Новости