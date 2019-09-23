Драгунский: Равенство полов в нашей стране набирает силу
Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Названы основные преимущества дистанционной работы
Специалисты назвали основные преимущества дистанционной работы. Прежде всего, это возможность нанять сотрудника из любой точки мира, а также экономия на фонде оплаты труда и аренде рабочих мест. Среди отрицательных сторон дистанционной работы названы сложность контроля сотрудников, отсутствие личных коммуникаций, низкие мотивация и вовлечённость, сниженная лояльность к компании, утечка информации.
Денис Драгунский: «Все это, конечно, замечательно, так оно и есть, но я бы еще посмотрел на этот вопрос с точки зрения сотрудника (здесь мы увидели только точку зрения нанимателя). Так вот, с точки зрения сотрудника, несмотря на кажущееся удобство, на самом деле это действительно разрушает человеческую мотивацию к работе, а еще нарушает права сотрудника. Человека, который работает в коллективе, голыми руками не возьмешь: его так просто не уволишь, не заставишь делать то, что он не должен, не обманешь в зарплате. А если меня нанимает работодатель из Америки, а я живу где-нибудь в Индии, в один момент мне просто могут прислать письмо с формулировкой «в ваших услугах больше не нуждаемся» и до свидания! Это – новый пролетариат, так называемый прекариат – бесправные труженики компьютера. Так что, это – проблема, которая требует рассмотрения и решения!» - отметил Денис Драгунский, общаясь с НСН.
Среднестатистическая невеста в России за последние годы «постарела» на 8 лет
Среднестатистическая невеста в России за последние годы «постарела» на 8 лет. Если по данным Росстата, раньше в основном выходили замуж в возрасте от 18 до 24 лет, то теперь с 25-34 лет. В то же время наиболее популярным возрастом женитьбы у мужчин так и остается промежуток 25-34 года.
Денис Драгунский: «Что это значит? Это значит, что равенство полов набирает силу. Это раньше мужчина женился на молоденькой девушке (скажем, ему было 30, а невесте – 18), и все врем ей говорил: «Ну, что ты моя маленькая? Ну что ты, вообще, понимаешь? Слушай мужа!». А сейчас жена на это скажет «Чего-чего? Сколько тебе лет, вообще?» .Так что, все в порядке»,- сказал он НСН.
Роскомнадзор заявил о готовности создать список распространителей фейковых новостей
Роскомнадзор заявил о готовности создать список распространителей фейковых новостей. На сайте ведомства появится открытый список изданий, интернет-сообществ и отдельных лиц, которые регулярно распространяют недостоверные данные.
Денис Драгунский: «Как интересно! Я только боюсь, что сам этот список тоже станет очень большим фейком. Круг замыкается», - отметил Денис Драгунский в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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