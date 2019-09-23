Драгунский: Равенство полов в нашей стране набирает силу

Денис Драгунский: «Все это, конечно, замечательно, так оно и есть, но я бы еще посмотрел на этот вопрос с точки зрения сотрудника (здесь мы увидели только точку зрения нанимателя). Так вот, с точки зрения сотрудника, несмотря на кажущееся удобство, на самом деле это действительно разрушает человеческую мотивацию к работе, а еще нарушает права сотрудника. Человека, который работает в коллективе, голыми руками не возьмешь: его так просто не уволишь, не заставишь делать то, что он не должен, не обманешь в зарплате. А если меня нанимает работодатель из Америки, а я живу где-нибудь в Индии, в один момент мне просто могут прислать письмо с формулировкой «в ваших услугах больше не нуждаемся» и до свидания! Это – новый пролетариат, так называемый прекариат – бесправные труженики компьютера. Так что, это – проблема, которая требует рассмотрения и решения!» - отметил Денис Драгунский, общаясь с НСН.

