Драгунский: Мы не готовы к отмене школьных экзаменов

Денис Драгунский: «Тут у меня два вопроса. Во-первых, недавно подняли пенсионный возраст, потому, что работать, грубо говоря, некому. А сейчас мы задумались о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Получается, что работников на единицу работы очень много и просто непонятно, чем занять людей. В общем, это какая-то непонятнось. И, во-вторых, по поводу здорового образа жизни. Никто же не будет говорить своим подчиненным: «вот ты, Иванов, ведешь здоровый образ жизни, вот ты, Петров, внутренне наполненный, поэтому вас – четрыхдневная рабочая неделя. А ты, Сидоров, будешь работать 5 дней в неделю, потому, что ты – дурак и пьяница. Проще говоря, это смешно», - резюмировал он в эфире НСН.

