Драгунский: Мы не готовы к отмене школьных экзаменов
Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Безруков предложил ввести сбор за показ иностранных картин в российских кинотеатрах
Актер и режиссер Сергей Безруков предложил ввести сбор за показ иностранных картин в российских кинотеатрах. Он добавил, что на территории страны пытаются переносить премьеры западных лент, однако это не помогает.
Денис Драгунский: «Непонятно, чего хочет добиться актер и режиссер Сергей Безруков. Если он хочет добиться повышения прибыли прокатчиков, то тогда, конечно, его предложение является правильным. Прокатчики будут платить эту пошлину, повышая, при этом, цены на билеты. Все будут счастливы, кроме зрителей, которым придется доплачивать. Если же таким образом он хочет популяризировать российское кино, то, увы, это только вызовет обратный эффект. Так что, актер и режиссер Безруков! Вы – хороший актер, поэтому ищите хороших режиссеров и хороших сценаристов, снимайте хорошее кино и будет вам счастье!» - подчеркнул Денис Драгунский, общаясь с НСН.
Глава Минздрава прокомментировала перспективу введения четырехдневной рабочей недели
Министр здравоохранения Вероника Скворцова дала оценку предложению о введении четырехдневной рабочей недели в России. Чиновница не исключила такой возможности. По ее словам, если люди придерживаются здорового образа жизни, если им есть, чем занять досуг, и они внутренне наполнены, то введение четырехдневки было бы вполне положительным решением.
Денис Драгунский: «Тут у меня два вопроса. Во-первых, недавно подняли пенсионный возраст, потому, что работать, грубо говоря, некому. А сейчас мы задумались о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Получается, что работников на единицу работы очень много и просто непонятно, чем занять людей. В общем, это какая-то непонятнось. И, во-вторых, по поводу здорового образа жизни. Никто же не будет говорить своим подчиненным: «вот ты, Иванов, ведешь здоровый образ жизни, вот ты, Петров, внутренне наполненный, поэтому вас – четрыхдневная рабочая неделя. А ты, Сидоров, будешь работать 5 дней в неделю, потому, что ты – дурак и пьяница. Проще говоря, это смешно», - резюмировал он в эфире НСН.
Греф призвал отменить экзамены в школах
Герман Греф призвал отменить экзамены в школах. Глава Сбербанка высказал мнение о том, что экзамены приучают школьников к системе оценивания и убивают всякое желание учиться. Именно поэтому от них следует избавиться. По словам Грефа, учась в школе, дети настолько привыкают к системе оценивания, что в дальнейшем при её отсутствии расслабляются и не готовы что-либо делать.
Денис Драгунский: «Вообще, на самом деле, эта мысль интересная. Знаете, я бы даже пошел дальше и отменил выпускные экзамены в вузах и на работу принимал бы просто по результатам индивидуального собеседования. В общем, мысль хорошая, но, я думаю, что для нашего времени она слишком революционная. Пожалуй, стоит подождать с ее воплощением в жизнь», - рассказал НСН Денис Драгунский.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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