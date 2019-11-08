Долин: Очень жду плутовскую комедию о похищении картины Куинджи!
Кинокритик Антон Долин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей сферы культуры.
Путин предложил заменить «Википедию» российским электронным справочным изданием
Президент РФ Владимир Путин предложил заменить «Википедию» в России новой «Большой российской энциклопедией» в электронном виде.
Антон Долин: «Давайте противопоставим собранию знаний о мире собранию знаний о мире, которые идут конкретно из России. Это что-то вроде глобуса России. Анекдотическая и прекрасная утопия», — заявил критик в интервью НСН.
Милонов предложил Зюганову совместно поработать над законом о захоронении Ленина
Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции 1917 года. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову начать совместную работу над законопроектом о захоронении тела Ленина. Зюганов в ответ назвал Милонова провокатором.
Антон Долин: «Мне кажется, там надо сделать нормальный вход с 10:00 до 19:00, снять почетный караул, посадить бабушку. Ну, чтобы это был музей. Обязательно брать деньги за вход. Сейчас, по-моему, это бесплатно. И пристроить сувенирный магазинчик на выходе. Больше ничего менять не нужно. И сразу вся сокральность исчезнет, и никто не будет обижен», — уверен Долин.
Вышел документальный фильм о Децле
На Premier вышел документальный фильм «С закрытыми окнами» о Децле. Его снял журналист Роман Супер. Двухчасовая картина рассказывает о жизни Кирилла Толмацкого. В нее вошли семейные хроники, интервью с отцом и коллегами музыканта. Деньги на съемки честной биографии Децла Роман Супер собрал с помощью краудфандинга.
Антон Долин: «Я — один из участников этого краудфандинга и призывал людей скидываться. Мне кажется, это очень хорошее дело, когда фильмы делаются для народа и всем народом. Ну, а Децл — один из показательных, ярких персонажей новейшей культурной истории. Он заслуживает своего фильма, это как минимум», — полагает кинокритик.
Минкультуры усилит систему безопасности в музеях
Минкультуры планирует усилить систему безопасности в музеях. Следить за посетителями собираются также тщательно, как в аэропортах. В начале этого года из Третьяковки на глазах у всех из зала вынесли картину Куинджи «Ай-Петри. Крым». А в прошлом месяце пьяные студенты украли картину с выставки Бродского.
Антон Долин: «По-моему, это великолепный сюжет для кинофильма, плутовской комедии. И когда, наконец, уже будет снят фильм о похищении Куинджи — не знаю, но я очень жду», — признался собеседник НСН.
Стивену Кингу понравился фильм «Доктор Сон»
Стивен Кинг оценил сиквел «Сияния» фильм «Доктор Сон» Майка Флэнегана. Писателю новая картина понравилась.
Антон Долин: «Кинг, конечно, имеет право радоваться тому, что кто-то полюбил его творчество настолько, что соединил кубриковскую картину «Сияние» и «Доктор Сон» в некоем едином произведении. По-моему, это соединение получилось совершенно неорганичным. Но автору всегда приятно, когда так внимательно относятся к его творчеству и примиряют все противоречия. Так что все нормально», — полагает Антон Долин.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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