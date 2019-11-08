Долин: Очень жду плутовскую комедию о похищении картины Куинджи!

Антон Долин: «Мне кажется, там надо сделать нормальный вход с 10:00 до 19:00, снять почетный караул, посадить бабушку. Ну, чтобы это был музей. Обязательно брать деньги за вход. Сейчас, по-моему, это бесплатно. И пристроить сувенирный магазинчик на выходе. Больше ничего менять не нужно. И сразу вся сокральность исчезнет, и никто не будет обижен», — уверен Долин.

