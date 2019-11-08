Долин: Очень жду плутовскую комедию о похищении картины Куинджи!

8 ноября 201920:00

Кинокритик Антон Долин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей сферы культуры.

1

Путин предложил заменить «Википедию» российским электронным справочным изданием

Президент РФ Владимир Путин предложил заменить «Википедию» в России новой «Большой российской энциклопедией» в электронном виде. 

Антон Долин: «Давайте противопоставим собранию знаний о мире собранию знаний о мире, которые идут конкретно из России. Это что-то вроде глобуса России. Анекдотическая и прекрасная утопия», — заявил критик в интервью НСН

2

Милонов предложил Зюганову совместно поработать над законом о захоронении Ленина

Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции 1917 года. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову начать совместную работу над законопроектом о захоронении тела Ленина. Зюганов в ответ назвал Милонова провокатором. 

Антон Долин: «Мне кажется, там надо сделать нормальный вход с 10:00 до 19:00, снять почетный караул, посадить бабушку. Ну, чтобы это был музей. Обязательно брать деньги за вход. Сейчас, по-моему, это бесплатно. И пристроить сувенирный магазинчик на выходе. Больше ничего менять не нужно. И сразу вся сокральность исчезнет, и никто не будет обижен», — уверен Долин. 

3

Вышел документальный фильм о Децле

На Premier вышел документальный фильм  «С закрытыми окнами» о Децле. Его снял журналист Роман Супер. Двухчасовая картина рассказывает о жизни Кирилла Толмацкого. В нее вошли семейные хроники, интервью с отцом и коллегами музыканта. Деньги на съемки честной биографии Децла Роман Супер собрал с помощью краудфандинга. 


Антон Долин: «Я — один из участников этого краудфандинга и призывал людей скидываться. Мне кажется, это очень хорошее дело, когда фильмы делаются для народа и всем народом. Ну, а Децл — один из показательных, ярких персонажей новейшей культурной истории. Он заслуживает своего фильма, это как минимум», — полагает кинокритик. 


4

Минкультуры усилит систему безопасности в музеях

Минкультуры планирует усилить систему безопасности в музеях. Следить за посетителями собираются также тщательно, как в аэропортах. В начале этого года из Третьяковки на глазах у всех из зала вынесли картину Куинджи «Ай-Петри. Крым». А в прошлом месяце пьяные студенты украли картину с выставки Бродского.

  


Антон Долин: «По-моему, это великолепный сюжет для кинофильма, плутовской комедии. И когда, наконец, уже будет снят фильм о похищении Куинджи — не знаю, но я очень жду», — признался собеседник НСН. 


5

Стивену Кингу понравился фильм «Доктор Сон»

Стивен Кинг оценил сиквел «Сияния» фильм «Доктор Сон» Майка Флэнегана. Писателю новая картина понравилась.


Антон Долин: «Кинг, конечно, имеет право радоваться тому, что кто-то полюбил его творчество настолько, что соединил кубриковскую картину «Сияние» и «Доктор Сон» в некоем едином произведении. По-моему, это соединение получилось совершенно неорганичным. Но автору всегда приятно, когда так внимательно относятся к его творчеству и примиряют все противоречия. Так что все нормально», — полагает Антон Долин. 

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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