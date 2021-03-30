Добронравов оценил самые кассовые фильмы марта
Актер театра и кино специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Убытки российских фильмов превысили 1,4 миллиарда рублей
Убытки киноиндустрии в текущем году уже оценили в 1, 4 млрд рублей. За период с 1 января по 28 марта 2021 года в отечественный прокат вышли 44 российских фильма. Совместными усилиями они собрали 5 млрд 860 млн рублей, но из-за трат на производство и после того, как кинотеатры забрали себе половину общих кассовых сборов, убытки индустрии выросли до 1 млрд 404 млн рублей. Об этом пишет Российская газета.
Виктор Добронравов: «С ума сойти! Получается, три месяца прошло, а же один миллиард четыреста миллионов. Конечно, это из-за того, что продолжаются ограничения. Также люди побаиваются ходить в кинотеатры, и это тоже нормально. Будем надеяться, что мы победим эту заразу, вернемся в кинотеатры и театры. Кстати, я работаю в театре Вахтангова, и мне интересно узнать, а сколько театры потеряли за этот же период. В общем, все теряют деньги, но будем надеяться на лучшее. Желаю всем здоровья», – сказал в интервью НСН Виктор Добронравов.
Названо самое кассовое отечественное кино в марте 2021 года
Самыми кассовыми российскими фильмами в уходящем марте стали «Пара из будущего», «Конек-горбунок» и «Пальма».
Виктор Добронравов: «Я очень рад, я принимал участие в фильме «Пальма». В остальных фильмах играют мои друзья – Сергей Бурунов, Мария Аронова. «Пара из будущего» - это прекрасная картина, назвать комедией, наверное, нельзя, это больше мелодрама. Теплое и тонкое кино от режиссера Алексея Нужного, я с ним работал на фильме «Огонь». На «Конька-горбунка» я еще сам не сходил, но у меня двое детей, я обязательно пойду. А «Пальма» вышла 18 марта, поэтому еще достаточно долго будет идти в кино. Предлагаю всем сходить, это хорошая и добрая картина, очень светлая», – рассказал он НСН.
Гай Ричи готовится к выходу нового фильма
В сети появился первый трейлер нового фильма Гая Ричи «Гнев человеческий». В главной роли — Джейсон Стейтем. Это четвертый совместный фильм для Гая Ричи и Джейсона Стейтема после картин «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Револьвер». В российский прокат лента выйдет 22 апреля.
Виктор Добронравов: «Это культовый тандем, который вошел в историю кинематографа, в историю этого жанра, флагманом которого и является Гай Ричи. Мне очень понравилась его последняя картина «Джентльмены», хоть там и не играет Джейсон Стейтем, но это тот самый Гай Ричи, которого мы любим, за что мы его любим», – поделился он с НСН.
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Виктор Добронравов: «Это ли не прекрасная новость, я так хочу в Париж. Вот особенно весной почему-то туда очень хочется, когда все расцветает, природа оживает. Но раз нет такой возможности, будем смотреть на полотна, на шедевры в хорошем качестве. Это, кстати, тоже интересное занятие – рассматривать детально. Если мы не может уехать в Париж, пусть Париж приедет к нам», – отметил в беседе с НСН Виктор Добронравов.
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