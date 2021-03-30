Добронравов оценил самые кассовые фильмы марта

Виктор Добронравов: «С ума сойти! Получается, три месяца прошло, а же один миллиард четыреста миллионов. Конечно, это из-за того, что продолжаются ограничения. Также люди побаиваются ходить в кинотеатры, и это тоже нормально. Будем надеяться, что мы победим эту заразу, вернемся в кинотеатры и театры. Кстати, я работаю в театре Вахтангова, и мне интересно узнать, а сколько театры потеряли за этот же период. В общем, все теряют деньги, но будем надеяться на лучшее. Желаю всем здоровья», – сказал в интервью НСН Виктор Добронравов.

