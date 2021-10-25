Милонов предложил способ снижения цен на гречку

Виталий Милонов: «Да что ж такое? У них постоянно проблемы с урожаем, проблема с упаковкой. Вот когда они говорят, что они снизят цены на гречку? Почему, когда хороший урожай цены не падают, а когда плохой, то растут? Считаю, что нужно наказать этих монополистов, чтобы они не повышали цены. А если у них проблемы в Алтайском крае, то давайте мы еще дадим кучу, сотни, миллионы гектаров земель, чтобы они сажали гречку в других регионах, и тогда цена будет низкой», - предложил депутат.

