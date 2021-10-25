Милонов предложил способ снижения цен на гречку

Депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

1

Проект о наказании за невыполненные предвыборные обещания отклонили

Российское правительство не поддержало законопроект о введении уголовного наказания за невыполнение предвыборных обещаний лицами, занявшими выборные должности.

Виталий Милонов: «А знаете, было бы любопытно почитать в конце созыва листовки, которые были у многих партий, особенно у оппозиционных. Чего только они не обещали: не то что отменить пенсионную реформу, а вообще всех послать на пенсию с 30, а лучше с 25 лет. Конечно, большинство обещаний – это популистский бред. Хотя, обещание каждой женщине найти по мужику, данное Владимиром Вольфовичем, может быть, и несбыточное, но приятное для женщин», - сказал депутат.

2

В Сахалинской области создадут "Совет отцов"

"Совет отцов", который будет решать вопросы поддержки семьи, воспитания детей, предложил создать в Сахалинской области губернатор Валерий Лимаренко.

Виталий Милонов: «Предложение хорошее! Должен быть «Совет матерей» и «Совет отцов». Я бы еще сделал «Совет бабушек и дедушек», потому что им тоже есть, что рассказать о воспитании подрастающего поколения», - добавил он.

3

В Кремле анонсировали встречу Путина и Байдена "в обозримой перспективе"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что понимание, связанное с будущими переговорами Владимира Путина и Джо Байдена, в перспективе есть.

Виталий Милонов: «Ничуть не сомневаюсь, что встреча должна быть важной. Главное, чтобы Байден, по своей привычке, о ней не забыл», - сыронизировал собеседник НСН. 

4

Стало известно о предстоящем повышении цен на гречку, овсянку и хлопья

Как ожидается, с ноября стоимость увеличится на 10–20%. В качестве причин указывается рост стоимости сырья и упаковки, а для гречки подорожание связано с проблемами с урожаем в Алтайском крае.

Виталий Милонов: «Да что ж такое? У них постоянно проблемы с урожаем, проблема с упаковкой. Вот когда они говорят, что они снизят цены на гречку? Почему, когда хороший урожай цены не падают, а когда плохой, то растут? Считаю, что нужно наказать этих монополистов, чтобы они не повышали цены. А если у них проблемы в Алтайском крае, то давайте мы еще дадим кучу, сотни, миллионы гектаров земель, чтобы они сажали гречку в других регионах, и тогда цена будет низкой», - предложил депутат. 

5

Музыкант Эд Ширан заболел коронавирусом

Запланированные концерты музыкант будет давать из дома. "Хочу сказать, что, к сожалению, у меня положительный тест на коронавирус, так что я ухожу на самоизоляцию и соблюдаю все предписания правительства", - сообщил исполнитель в Instagram.

Виталий Милонов: «А кстати, мне этот музыкант нравится. Он делает классные треки для дискотек. Дай Бог ему здоровья, пусть поправляется! А заболел, потому что «Спутником» не прививался», - заключил он.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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