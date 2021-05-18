Brainstorm: люди, которые отказываются от интернета, уникальны
Участники группы Brainstorm специально для НСН подготовили топ главных, на их взгляд, новостей уходящего дня.
Большинство россиян не готово отказаться от интернета
Частично отказаться от интернета готовы 31 % россиян. О полной готовности порвать с виртуальной реальностью и о наличии такого опыта в своей жизни заявили 12 % опрошенных. Кроме того, как выяснили аналитики, 58 % участников опроса не готовы отказаться от интернета. Больше всего приверженцев сети в Сибири (63 %), Приволжье и Московском регионе (по 61 %), меньше всего — в Южном федеральном округе (45 %).
Группа Brainstorm: «Стоит поздравить эти 12 процентов, потому что это чудо», - сказал Каспарс Рога. «Этому очень, наверное, обрадовались библиотеки, потому что к ним вернутся многие читатели, чтобы взять книгу», - отметил Марис Михельсонс. «Возможно, эти читатели возьмут и нашу новую книгу. У нас, кстати, вышла книга, которая называется «Ты не один», - сказал Ренарс Кауперс. «Это хорошая новость, что некоторые люди отказываются от интернета. И я удивлен, что таких 12 процентов – это много», - добавил Марис Михельсонс. «А готовы ли мы отказаться от интернета?», - поинтересовался Ренарс Кауперс. «Я не готов, потому что очень удобно общаться и обмениваться информацией. Вот мы, например, сейчас писали новый альбом и отправляли друг другу идеи по электронной почте, и, конечно, без интернета этого бы не случилось», - ответил Марис Михельсонс. «А чем вас не устраивают почтовые голуби?», - поинтересовался Каспарс Рога. «Они хорошие, но они слишком долго доставляют почту», - ответил Ренарс Кауперс. «Да и едят голуби много», - добавил Янис Юбалтс.
Учёные США выяснили, что некоторые животные могут смеяться
Учёные из Калифорнийского университета выяснили, какие животные способны издавать звуки, похожие на человеческий смех. Оказалось, что 65 видов животных, способны в разной степени выражать смех. В этот перечень входят человекообразные обезьяны, коровы, собаки, лисы, мангусты, тюлени, а также три вида птиц, включая попугаев и австралийских сорок.
Группа Brainstorm: «Я никогда не слышал смеха коров. Может это какой-то особенный смех?», - Марис Михельсонс. «Возможно, потому что коровы, в принципе, медитативные животные и все время в состоянии жевания и раздумья», - сказал Ренарс Кауперс. «Может быть они весь день смеются очень медленно?», - поинтересовался Каспарс Рога. «Они тайком от людей это делают, пока их никто не видит», - предположил Марис Михельсонс. «Скорее всего. Пока люди спят, весь коровник заливается от смеха», - резюмировал Каспарс Рога.
Ученые нашли связь между зевотой и размером мозга
Голландские ученые нашли связь между размером человеческого мозга и длительностью зевоты. Оказалось, что существа с крупным мозгом зевают обычно намного дольше.
Группа Brainstorm: «Лично мне сразу на ум пришел крот. Как же он зевать будет с полным ртом земли?», - поинтересовался Ренарс Кауперс. «У крота, в принципе, нет проблем, потому что размер его мозга не может быть велик. Мы любим кротов, но нужно им сказать в глаза (которые тоже прикрыты) прямо, что у них не самый большой мозг, поскольку голландские ученые уже все проверили», - иронично резюмировал Каспарс Рога.
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