Brainstorm: люди, которые отказываются от интернета, уникальны

Группа Brainstorm: «Стоит поздравить эти 12 процентов, потому что это чудо», - сказал Каспарс Рога. «Этому очень, наверное, обрадовались библиотеки, потому что к ним вернутся многие читатели, чтобы взять книгу», - отметил Марис Михельсонс. «Возможно, эти читатели возьмут и нашу новую книгу. У нас, кстати, вышла книга, которая называется «Ты не один», - сказал Ренарс Кауперс. «Это хорошая новость, что некоторые люди отказываются от интернета. И я удивлен, что таких 12 процентов – это много», - добавил Марис Михельсонс. «А готовы ли мы отказаться от интернета?», - поинтересовался Ренарс Кауперс. «Я не готов, потому что очень удобно общаться и обмениваться информацией. Вот мы, например, сейчас писали новый альбом и отправляли друг другу идеи по электронной почте, и, конечно, без интернета этого бы не случилось», - ответил Марис Михельсонс. «А чем вас не устраивают почтовые голуби?», - поинтересовался Каспарс Рога. «Они хорошие, но они слишком долго доставляют почту», - ответил Ренарс Кауперс. «Да и едят голуби много», - добавил Янис Юбалтс.

