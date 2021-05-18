Brainstorm: люди, которые отказываются от интернета, уникальны

Участники группы Brainstorm специально для НСН подготовили топ главных, на их взгляд, новостей уходящего дня.

1

Большинство россиян не готово отказаться от интернета

Частично отказаться от интернета готовы 31 % россиян. О полной готовности порвать с виртуальной реальностью и о наличии такого опыта в своей жизни заявили 12 % опрошенных. Кроме того, как выяснили аналитики, 58 % участников опроса не готовы отказаться от интернета. Больше всего приверженцев сети в Сибири (63 %), Приволжье и Московском регионе (по 61 %), меньше всего — в Южном федеральном округе (45 %). 

Группа Brainstorm: «Стоит поздравить эти 12 процентов, потому что это чудо», - сказал Каспарс Рога. «Этому очень, наверное, обрадовались библиотеки, потому что к ним вернутся многие читатели, чтобы взять книгу», - отметил Марис Михельсонс. «Возможно, эти читатели возьмут и нашу новую книгу. У нас, кстати, вышла книга, которая называется «Ты не один», - сказал Ренарс Кауперс. «Это хорошая новость, что некоторые люди отказываются от интернета. И я удивлен, что таких 12 процентов – это много», - добавил Марис Михельсонс. «А готовы ли мы отказаться от интернета?», - поинтересовался Ренарс Кауперс. «Я не готов, потому что очень удобно общаться и обмениваться информацией. Вот мы, например, сейчас писали новый альбом и отправляли друг другу идеи по электронной почте, и, конечно, без интернета этого бы не случилось», - ответил Марис Михельсонс. «А чем вас не устраивают почтовые голуби?», - поинтересовался Каспарс Рога. «Они хорошие, но они слишком долго доставляют почту», - ответил Ренарс Кауперс. «Да и едят голуби много», - добавил Янис Юбалтс

2

Учёные США выяснили, что некоторые животные могут смеяться

Учёные из Калифорнийского университета выяснили, какие животные способны издавать звуки, похожие на человеческий смех. Оказалось, что 65 видов животных, способны в разной степени выражать смех. В этот перечень входят человекообразные обезьяны, коровы, собаки, лисы, мангусты, тюлени, а также три вида птиц, включая попугаев и австралийских сорок.

Группа Brainstorm: «Я никогда не слышал смеха коров. Может это какой-то особенный смех?», - Марис Михельсонс. «Возможно, потому что коровы, в принципе, медитативные животные и все время в состоянии жевания и раздумья», - сказал Ренарс Кауперс. «Может быть они весь день смеются очень медленно?», - поинтересовался Каспарс Рога. «Они тайком от людей это делают, пока их никто не видит», - предположил Марис Михельсонс. «Скорее всего. Пока люди спят, весь коровник заливается от смеха», - резюмировал Каспарс Рога.  

3

Ученые нашли связь между зевотой и размером мозга

Голландские ученые нашли связь между размером человеческого мозга и длительностью зевоты. Оказалось, что существа с крупным мозгом зевают обычно намного дольше.

Группа Brainstorm: «Лично мне сразу на ум пришел крот. Как же он зевать будет с полным ртом земли?», - поинтересовался Ренарс Кауперс. «У крота, в принципе, нет проблем, потому что размер его мозга не может быть велик. Мы любим кротов, но нужно им сказать в глаза (которые тоже прикрыты) прямо, что у них не самый большой мозг, поскольку голландские ученые уже все проверили», - иронично резюмировал Каспарс Рога

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Официальная страница группы Brainstorm в соцсети "ВКонтакте"
ТЕГИ:Авторские НовостиBrainstorm
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры