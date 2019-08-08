Бильжо рассказал, как тонул в Марианской впадине
Художник Андрей Бильжо специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
ООН подготовила «Руководство по спасению мира для лентяев»
ООН подготовила «Руководство по спасению мира для лентяев». Он включает в себя самые разные рекомендации, от экономии электроэнергии, до отказа от полиэтиленовых пакетов и вакцинации себя и своих детей.
Андрей Бильжо: «Отличный документ! Не мешало бы и нам следовать ему. Но ООН, как я понимаю, нам – не указ, поэтому все эти руководства нам по барабану. А вообще, не мешало бы выпустить руководство для власть имущих, то есть, для тех, кто нами руководит, а еще руководство для сотрудников ОМОНа и Росгвардии. Хотя, все это бессмысленно, потому, что мы живем в совершенно отдельной стране и у нас – особый путь развития», - заметил Андрей Бильжо, общаясь с НСН.
На западе Аляски найдена стеклянная бутылка с посланием времен СССР
На западе Аляски найдена стеклянная бутылка с посланием времен СССР. Капсулу времени с русскоязычной запиской обнаружил в заливе Шишмарев американец Тайлер Иванофф. Отправитель, согласно посланию, служил на «Русском флоте Дальневосточного пароходства» на плавбазе «Сулак». Послание датировано 20 июня 1969 года.
Андрей Бильжо: «Эта новость кажется неприметной. Но лично для меня она интересна тем, что в Дальневосточном пароходстве через 10 лет после того, как было отправлено это послание, в июне, я тоже был на плавбазе под названием «Наталия Ковшова», наша плавбаза, на которой было 300 человек, тонула в Марианской впадине и попала в глаз тайфуна «Джуди». Поэтому и Дальневосточное пароходство, и плавбаза, и месяц июнь значимы для меня безусловно. Мы бы тоже могли тогда что-то написать и бросить бутылку, но кто бы ее нашел? Под нашим килем было 11 тысяч метров», - рассказал он НСН.
В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина
В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора. В качестве основания для возбуждения дела взят подписанный вождем приказ НКВД от 30 июля 1937 года, согласно которому более 82 тысяч человек нужно было расстрелять, а еще 193 тысячи — отправить в лагеря.
Андрей Бильжо: «Эта новость тоже касается лично меня. Я комментирую ее, находясь на Соловках, где в свое время находился Соловецкий лагерь особого назначения. И одного и второго моего дедушку расстреляли. Моя бабушка отсидела 15 лет, 10 из которых в Акмолинском лагере для жен изменников Родины (называется «АЛЖИР»), поэтому к Сталину я неравнодушен. Но, мне кажется, что поздно выносить ему приговор. Он уже пустил такие мощные корни, которые уже пронизали всю нашу землю. И это дерево под названием «Сталин» выросло и дало побеги, которые мы видим сейчас», - заявил НСН Андрей Бильжо.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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