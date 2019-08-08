Бильжо рассказал, как тонул в Марианской впадине

Андрей Бильжо: «Эта новость кажется неприметной. Но лично для меня она интересна тем, что в Дальневосточном пароходстве через 10 лет после того, как было отправлено это послание, в июне, я тоже был на плавбазе под названием «Наталия Ковшова», наша плавбаза, на которой было 300 человек, тонула в Марианской впадине и попала в глаз тайфуна «Джуди». Поэтому и Дальневосточное пароходство, и плавбаза, и месяц июнь значимы для меня безусловно. Мы бы тоже могли тогда что-то написать и бросить бутылку, но кто бы ее нашел? Под нашим килем было 11 тысяч метров», - рассказал он НСН.

