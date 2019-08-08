Бильжо рассказал, как тонул в Марианской впадине

Художник Андрей Бильжо специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

ООН подготовила «Руководство по спасению мира для лентяев»

ООН подготовила «Руководство по спасению мира для лентяев». Он включает в себя самые разные рекомендации, от экономии электроэнергии, до отказа от полиэтиленовых пакетов и вакцинации себя и своих детей.

Андрей Бильжо: «Отличный документ! Не мешало бы и нам следовать ему. Но ООН, как я понимаю, нам – не указ, поэтому все эти руководства нам по барабану. А вообще, не мешало бы выпустить руководство для власть имущих, то есть, для тех, кто нами руководит, а еще руководство для сотрудников ОМОНа и Росгвардии. Хотя, все это бессмысленно, потому, что мы живем в совершенно отдельной стране и у нас – особый путь развития», - заметил Андрей Бильжо, общаясь с НСН

2

На западе Аляски найдена стеклянная бутылка с посланием времен СССР

На западе Аляски найдена стеклянная бутылка с посланием времен СССР. Капсулу времени с русскоязычной запиской обнаружил в заливе Шишмарев американец Тайлер Иванофф. Отправитель, согласно посланию, служил на «Русском флоте Дальневосточного пароходства» на плавбазе «Сулак». Послание датировано 20 июня 1969 года.

Андрей Бильжо: «Эта новость кажется неприметной. Но лично для меня она интересна тем, что в Дальневосточном пароходстве через 10 лет после того, как было отправлено это послание, в июне, я тоже был на плавбазе под названием «Наталия Ковшова», наша плавбаза, на которой было 300 человек, тонула в Марианской впадине и попала в глаз тайфуна «Джуди». Поэтому и Дальневосточное пароходство, и плавбаза, и месяц июнь значимы для меня безусловно. Мы бы тоже могли тогда что-то написать и бросить бутылку, но кто бы ее нашел? Под нашим килем было 11 тысяч метров», - рассказал он НСН

3

В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина

В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора. В качестве основания для возбуждения дела взят подписанный вождем приказ НКВД от 30 июля 1937 года, согласно которому более 82 тысяч человек нужно было расстрелять, а еще 193 тысячи — отправить в лагеря.

Андрей Бильжо: «Эта новость тоже касается лично меня. Я комментирую ее, находясь на Соловках, где в свое время находился Соловецкий лагерь особого назначения. И одного и второго моего дедушку расстреляли. Моя бабушка отсидела 15 лет, 10 из которых в Акмолинском лагере для жен изменников Родины (называется «АЛЖИР»), поэтому к Сталину я неравнодушен. Но, мне кажется, что поздно выносить ему приговор. Он уже пустил такие мощные корни, которые уже пронизали всю нашу землю. И это дерево под названием «Сталин» выросло и дало побеги, которые мы видим сейчас», - заявил НСН Андрей Бильжо. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
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