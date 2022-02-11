«Выстрел в тумане»: Военный эксперт о планах НАТО в Чёрном море

«Выстрелом в тумане» назвал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о размещении боевых групп в Чёрном море военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин. Он выразил уверенность, что, в любом случае, российский Военно-морской флот имеет все возможности для защиты границы.

«Чёрное море — русское, на всякий случай. Сейчас туда вошла группировка кораблей ВМФ РФ, я не помню, чтобы в этой акватории собиралось такое количество больших десантных кораблей. В ходе учений мы конкретно покажем, кто на Чёрном море хозяин», - отметил эксперт в эфире «Радио 1».

Дандыкин также назвал заявление Столтенберга, чей мандат в НАТО истекает 1 октября, «прощальной речью уставшего викинга».

«Ну высадят они, как Столтенберг сказал, своих «приятелей» на Украине или в Грузии. А мы тоже придём и на своей земле покажем, что вполне способны отразить любую угрозу и провокацию, откуда бы она не исходила», - подчеркнул капитан первого ранга.

