ВС РФ уничтожили наносившую удары по Курской области РСЗО HIMARS ВСУ
Министерство обороны России отчиталось об уничтожении установки реактивной системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины в Сумской области соседнего государства. Российские подразделения применили для удара оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».
Помимо собственно пусковой установки также были уничтожены дополнительный пакет из шести реактивных снарядов к системе HIMARS и две машины охранения. Как уточнили в военном ведомстве, украинская сторона применяла эту установку для обстрелов территории Курской области.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее, 14 августа, ВС РФ сумели уничтожить боевую бронированную машину Stryker ВСУ. Для удара был применён барражирующим боеприпас «Ланцет».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru