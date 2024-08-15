ВС РФ уничтожили наносившую удары по Курской области РСЗО HIMARS ВСУ

Министерство обороны России отчиталось об уничтожении установки реактивной системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины в Сумской области соседнего государства. Российские подразделения применили для удара оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Помимо собственно пусковой установки также были уничтожены дополнительный пакет из шести реактивных снарядов к системе HIMARS и две машины охранения. Как уточнили в военном ведомстве, украинская сторона применяла эту установку для обстрелов территории Курской области.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее, 14 августа, ВС РФ сумели уничтожить боевую бронированную машину Stryker ВСУ. Для удара был применён барражирующим боеприпас «Ланцет».

