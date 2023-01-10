Военный эксперт заявил, что американские БТР Stryker не помогут ВСУ

Военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что американские бронетранспортеры Stryker никак не помогут обороне Украины, сообщает NEWS.ru.

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По его словам, эти машины не обладают качественной бронезащитой, поэтому используются для наступательных действий, которые не предусматривают серьёзного противника.

«Там, где оборона подготовлена, да и для самой обороны использовать Stryker — безумие... Они бронезащитой особой не отличаются, чисто противопульная защита», - пояснил он.

Суконкин добавил, что Stryker предназначены не для пролома обороны, а для «развития успеха после танкового удара».

Ранее издание Politico завило, что Вашингтон рассматривает возможность включения современных бронетранспортёров Stryker в новый транш военной помощи Киеву, сообщает RT.

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