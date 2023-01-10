Военный эксперт заявил, что американские БТР Stryker не помогут ВСУ

По его словам, эти машины не обладают качественной бронезащитой, поэтому используются для наступательных действий, которые не предусматривают серьёзного противника.

«Там, где оборона подготовлена, да и для самой обороны использовать Stryker — безумие... Они бронезащитой особой не отличаются, чисто противопульная защита», - пояснил он.

Суконкин добавил, что Stryker предназначены не для пролома обороны, а для «развития успеха после танкового удара».

Ранее издание Politico завило, что Вашингтон рассматривает возможность включения современных бронетранспортёров Stryker в новый транш военной помощи Киеву, сообщает RT.