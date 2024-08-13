Военный эксперт Дандыкин рассказал о целях Морской коллегии России

По его мнению, данное ведомство было создано для того, что «контролировать, помогать и уведомлять» обо всём главу государства.

Он также отметил, что предстоит много работы, напомнив о долгом ремонте крейсеров «Адмирал Кузнецов» и «Адмирал Нахимов».

«Думаю, Николай Патрушев сможет справиться со всеми поставленными задачами», - заключил Дандыкин.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России будет создана Морская коллегия, её главой назначен помощник главы государства Николай Патрушев, пишут «Известия».

