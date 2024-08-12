Военные делегации 83 стран примут участие в форуме «Армия-2024»

Военные делегации 83 государств посетят Россию для участия в международном военно-техническом форуме «Армия-2024». Окончательное число зарубежных участников объявило министерство обороны РФ.

Там уточнили, что 39 делегаций возглавят руководители оборонных ведомств и начальники генеральных штабов. По информации Минобороны, в форуме принимают участие свыше 120 компаний из-за рубежа.

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Кроме того, как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на оборонное ведомство, в «Армии-2024» также принимают участие около 230 военных структур и компаний РФ. Им предстоит отобрать разработки для внедрения в интересах армии.

Международный военно-технический форум «Армия-2024» открылся в понедельник, 12 августа на территории выставочного центра «Патриот» в подмосковной Кубинке. Незадолго до открытия форума был задержан и арестован директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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Фото: t.me/forumarmy
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