Военные делегации 83 стран примут участие в форуме «Армия-2024»

Кроме того, как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на оборонное ведомство, в «Армии-2024» также принимают участие около 230 военных структур и компаний РФ. Им предстоит отобрать разработки для внедрения в интересах армии.

Международный военно-технический форум «Армия-2024» открылся в понедельник, 12 августа на территории выставочного центра «Патриот» в подмосковной Кубинке. Незадолго до открытия форума был задержан и арестован директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

