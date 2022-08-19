Вице-адмирал Соколов подтвердил назначение врио командующего Черноморским флотом

Начальник Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова вице-адмирал Виктор Соколов подтвердил свое назначение временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом РФ. Об этом сообщает ТАСС.

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«Назначен исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом», — заявил Соколов в ходе сбора с молодыми офицерами.

Ранее СМИ сообщили, что Соколов возглавит ЧФ РФ вместо адмирала Игоря Осипова. Однако позже в Отделе информационного обеспечения Черноморского региона не подтвердили эту информацию, призвав дождаться официальных заявлений, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:НазначениеЧерноморский Флот РФ
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