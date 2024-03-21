Вице-адмирал Кабанцов назначен врио командующего Северным флотом
Временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом назначили вице-адмирала Константина Кабанцова. Об этом заявили в Минобороны.
Ведомство упомянуло о новой должности военачальника в сообщении о поздравлении моряков-подводников. В пресс-службе отметили, что врио командующего Северным флотом вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом поздравил со 118-й годовщиной подводного флота моряков новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Император Александр III» и всех подводников.
Предыдущим командующим Северным флотом был Герой России адмирал Александр Моисеев, в марте его назначили временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морского флота. Военачальника официально представили как главкома на Дне моряка-подводника в Кронштадте, пишет RT.
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