Вице-адмирал Кабанцов назначен врио командующего Северным флотом

Ведомство упомянуло о новой должности военачальника в сообщении о поздравлении моряков-подводников. В пресс-службе отметили, что врио командующего Северным флотом вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом поздравил со 118-й годовщиной подводного флота моряков новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Император Александр III» и всех подводников.

Предыдущим командующим Северным флотом был Герой России адмирал Александр Моисеев, в марте его назначили временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морского флота. Военачальника официально представили как главкома на Дне моряка-подводника в Кронштадте, пишет RT.

