Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ

Героя России адмирала Александра Моисеева назначили временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морского флота. Об этом сообщает ТАСС.

Песков не стал подтверждать смену главкома ВМФ

Военачальника официально представили на церемонии вручения корабельных чаш экипажам подлодок по случаю Дня моряка-подводника в Кронштадте.

«Врио главнокомандующего Военно-морским флотом... адмирал Александр Моисеев», — объявил ведущий.

Ранее СМИ сообщили, что адмирала Моисеева назначили врио главкома ВМФ. Военачальник сменил на этом посту адмирала Николая Евменова, пишет «Свободная пресса». До назначения, в 2019-2024 годах, Моисеев был командующим Северным флотом.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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