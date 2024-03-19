Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ
Героя России адмирала Александра Моисеева назначили временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морского флота. Об этом сообщает ТАСС.
Военачальника официально представили на церемонии вручения корабельных чаш экипажам подлодок по случаю Дня моряка-подводника в Кронштадте.
«Врио главнокомандующего Военно-морским флотом... адмирал Александр Моисеев», — объявил ведущий.
Ранее СМИ сообщили, что адмирала Моисеева назначили врио главкома ВМФ. Военачальник сменил на этом посту адмирала Николая Евменова, пишет «Свободная пресса». До назначения, в 2019-2024 годах, Моисеев был командующим Северным флотом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- YouTube-блогеров обязали маркировать контент, созданный ИИ
- Умер главный дирижер Владимирского Губернаторского симфонического оркестра
- В Москву прибыла первая группа туристов из Ирана
- СМИ: Сын Сигала женился в Барвихе на российской модели
- СМИ: В Польше разбился американский дрон MQ9 Reaper
- Максимальная ставка по вкладам в юанях в России достигла 5% годовых
- Блогер Лерчек подала на развод с супругом Артемом
- ФНС прогнозирует рост поступлений налогов в 2024 году на 12%
- Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ
- Красные туфельки из «Волшебника страны Оз» выставят на аукцион
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru