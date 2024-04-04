Число желающих заключить контракт с Минобороны резко увеличилось в Подмосковье

Число желающих заключить контракт с Минобороны РФ на военную службу увеличилось в трех субъектах страны: в Приморье, Подмосковье и Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что основной мотив граждан – защитить свои семьи, не последнюю роль в этом сыграл теракт в «Крокус Сити Холле».