Число желающих заключить контракт с Минобороны резко увеличилось в Подмосковье

Число желающих заключить контракт с Минобороны РФ на военную службу увеличилось в трех субъектах страны: в Приморье, Подмосковье и Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что основной мотив граждан – защитить свои семьи, не последнюю роль в этом сыграл теракт в «Крокус Сити Холле».

Картаполов опроверг заявление Зеленского о новой мобилизации в России

Так, по данным Минобороны, в Московской области за минувшие полторы недели более 800 человек заключили контракт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков до этого прокомментировал заявление украинского лидера Вадимира Зеленского о якобы подготовке новой мобилизации в РФ.

«Это неправда», - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее Зеленский заявил, что в России якобы готовится новая мобилизация. Он утверждал, что к 1 июня планируется дополнительно призвать 300 тысяч военных, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Минобороны РФРоссийская АрмияПодмосковье

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