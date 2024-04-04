Число желающих заключить контракт с Минобороны резко увеличилось в Подмосковье
Число желающих заключить контракт с Минобороны РФ на военную службу увеличилось в трех субъектах страны: в Приморье, Подмосковье и Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе министерства.
Отмечается, что основной мотив граждан – защитить свои семьи, не последнюю роль в этом сыграл теракт в «Крокус Сити Холле».
Так, по данным Минобороны, в Московской области за минувшие полторы недели более 800 человек заключили контракт.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков до этого прокомментировал заявление украинского лидера Вадимира Зеленского о якобы подготовке новой мобилизации в РФ.
«Это неправда», - цитирует представителя Кремля ТАСС.
Ранее Зеленский заявил, что в России якобы готовится новая мобилизация. Он утверждал, что к 1 июня планируется дополнительно призвать 300 тысяч военных, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru