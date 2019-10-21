В Минобороны опровергли данные о сбое на учениях «Гром-2019»
Минобороны России опровергли информацию о нештатной ситуации в ходе стратегического командно-штабного учения «Гром-2019». Как пишет RT, в оборонном ведомстве подчеркнули, что данные, предоставленные газетой «Ведомости» о якобы «нештатной ситуации» в ходе стратегического командно-штабного учения «Гром», не соответствует действительности».
Там отметили, что учения проводились с целью проверить систему боевого управления ВС, а не способность провести пуски максимального количества ракет. Между тем, по данным издания «Ведомости», атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» 17 октября произвел лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р вместо двух запланированных.
Ранее в беседе с НСН начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах, полковник Сергей Хатылев призвал не паниковать из-за одного единственного сбоя на масштабных учениях.
«По одному неудачному пуску делать выводы обо всех вооружённых силах преждевременно и некомпетентно. Все крупные учения планируются очень тщательно, за определённое время. Учитывается состояние техники, учитывается её износ, если она старше определённого возраста. То есть эта ситуация не критическая. Там около десяти кораблей, несколько десятков подводных лодок участвовало. И если на одной лодке была не выпущена одна ракета, неисправно оборудование в самой лодке или в ракете, пусковое устройство, это не критическое значение и не повод для паники», - пояснил эксперт.
Также ранее сообщалось, что выяснением точных причин сбоя займется специальная комиссия. В нее войдут представители командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ, а также оборонной промышленности.
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