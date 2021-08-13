В Минобороны КНР заявили об успешном завершении российско-китайских учений

«Общими силами обеих сторон на учениях мы добились полного успеха», — цитирует Фэнхэ ТАСС.

Глава Минобороны КНР отметил, что учения стали первыми с начала пандемии совместными армейскими мероприятиями на территории страны, а также первыми маневрами с участием военнослужащих РФ, отмечает RT.

По словам Вэй Фэнхэ, учения «отражают неизменную поддержку между Китаем и Россией» и демонстрируют высокий уровень развития связей между вооруженными силами.

Ранее Шойгу заявил, что приоритетным направлением для Минобороны России и Китая является наращивание взаимодействия вооруженных сил двух стран на суше, в воздухе и на море, напоминает Ura.ru.

