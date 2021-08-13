Шойгу заявил о важности наращивания взаимодействия вооруженных сил России и Китая

Важным направлением деятельности военных ведомств России и Китая является наращивание взаимодействия вооруженных сил двух стран на суше, в воздухе и на море. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ.

«Практика проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки России и Китая стала регулярной. Мы достигли высокого уровня взаимодействия наших вооруженных сил на суше, в воздухе и на море. Его наращивание - важное направление дальнейшей деятельности», — цитирует главу Минобороны ТАСС.

Кроме того, Шойгу поблагодарил китайского коллегу за приглашение посетить страну и возможность понаблюдать за активной фазой совместных учений «Сибу/ Взаимодействие-2021». Глава Минобороны отметил, что такое мероприятие на территории КНР с участием российских военных проводится впервые.

Сергей Шойгу прибыл в Китай накануне, напоминает РИА ФАН. Глава российского Минобороны обсудит с коллегой из китайского военного ведомства вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе практического взаимодействия вооруженных сил государств, отмечает RT.

