В Курской области уничтожили группу штурмовиков ВСУ
Группу военных из украинского 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ликвидировали в районе села Крупец Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силового ведомства РФ.
«В районе села Крупец... произошел встречный стрелковый бой между группой украинских штурмовиков-десантников из 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ и российским подразделением», — отметил собеседник агентства.
В результате была уничтожена группа из шести бойцов противника. Агентство опубликовало кадры, зафиксировавшие ликвидацию украинских военных.
Ранее Минобороны России сообщило, что вертолеты Ми-28 ударили по скоплению бойцов и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, все цели были уничтожены, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru