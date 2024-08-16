В Курской области уничтожили группу штурмовиков ВСУ

Группу военных из украинского 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ликвидировали в районе села Крупец Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силового ведомства РФ.

«В районе села Крупец... произошел встречный стрелковый бой между группой украинских штурмовиков-десантников из 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ и российским подразделением», — отметил собеседник агентства.

В результате была уничтожена группа из шести бойцов противника. Агентство опубликовало кадры, зафиксировавшие ликвидацию украинских военных.

Ранее Минобороны России сообщило, что вертолеты Ми-28 ударили по скоплению бойцов и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, все цели были уничтожены, напоминает 360.ru.

