Подлодка «Алроса» отработала торпедные стрельбы по целям в Черном море

Модернизированная дизель-электрическая подлодка «Алроса» отработала торпедные стрельбы по подводным и надводным целям в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ.

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«Экипаж ... подводной лодки ... отрабатывает элементы курсовой задачи Л-3, которая является составной частью программы подготовки ... корабля к выполнению задач по предназначению», — отмечается в сообщении.

Маневры проходят на одном из полигонов в акватории Черного моря, пишет RT. Экипаж выполнил глубоководное погружение, отработали алгоритмы действий по управлению субмариной, использованию вооружения на различных глубинах, способы всплытия на поверхность.

Далее подводники проведут постановку минных заграждений и отработают уклонение от воздействия противолодочной авиации.

Ранее СМИ сообщили, что к 2025 году на Камчатке будет сформирована дивизия подводных лодок спецназначения, пишет РИА ФАН.

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