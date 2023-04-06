Подлодка «Алроса» отработала торпедные стрельбы по целям в Черном море

«Экипаж ... подводной лодки ... отрабатывает элементы курсовой задачи Л-3, которая является составной частью программы подготовки ... корабля к выполнению задач по предназначению», — отмечается в сообщении.

Маневры проходят на одном из полигонов в акватории Черного моря, пишет RT. Экипаж выполнил глубоководное погружение, отработали алгоритмы действий по управлению субмариной, использованию вооружения на различных глубинах, способы всплытия на поверхность.

Далее подводники проведут постановку минных заграждений и отработают уклонение от воздействия противолодочной авиации.

Ранее СМИ сообщили, что к 2025 году на Камчатке будет сформирована дивизия подводных лодок спецназначения, пишет РИА ФАН.

