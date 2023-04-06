Подлодка «Алроса» отработала торпедные стрельбы по целям в Черном море
Модернизированная дизель-электрическая подлодка «Алроса» отработала торпедные стрельбы по подводным и надводным целям в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ.
«Экипаж ... подводной лодки ... отрабатывает элементы курсовой задачи Л-3, которая является составной частью программы подготовки ... корабля к выполнению задач по предназначению», — отмечается в сообщении.
Маневры проходят на одном из полигонов в акватории Черного моря, пишет RT. Экипаж выполнил глубоководное погружение, отработали алгоритмы действий по управлению субмариной, использованию вооружения на различных глубинах, способы всплытия на поверхность.
Далее подводники проведут постановку минных заграждений и отработают уклонение от воздействия противолодочной авиации.
Ранее СМИ сообщили, что к 2025 году на Камчатке будет сформирована дивизия подводных лодок спецназначения, пишет РИА ФАН.
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