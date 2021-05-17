В Эстонии начались масштабные учения Spring Storm с участием военных НАТО
В Эстонии начались военные учения Spring storm («Весенний шторм») с участием дислоцированной в стране боевой группы НАТО. Об этом сообщает пресс-служба главного штаба Министерства обороны Эстонии.
Сообщается, что учения продлятся до 5 июня и будут проводиться в сокращенном масштабе из-а коронавирусных ограничений. В маневрах примут участие около 7 тысяч военных эстонских ВС, а также военные США, Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании и Великобритании.
Ранее агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина республики, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
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