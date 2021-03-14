В Британии признали поражение в танковой схватке с Россией

«В 1990 году у Великобритании было 1200 основных боевых танков, сегодня — 227, и те что остались, нуждаются в срочной модернизации», — сказано в официальной информации.

Среди причин упадка вооружения британской армии названы «нерешительность в отношении требований», «желание иметь новейшие (сырые) технологии», а также недофинансирование, пишут «Известия».

«Если бы британской армии пришлось сражаться с равным противником — подразумевается Россия — в Восточной Европе в ближайшие несколько лет, в то время как наши солдаты, несомненно, остались бы среди лучших в мире, они позорно были бы вынуждены пойти в бой с устаревающей или даже устаревшей бронетехникой», — цитирует британский доклад Газета.ru.

Ранее стало известно, что Великобритания в ближайшие четыре года выделит около 80 млрд фунтов (111,3 млрд долларов) на модернизацию вооруженных сил страны. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

