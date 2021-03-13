СМИ: Великобритания выделит более $111 млрд на модернизацию армии

Великобритания в ближайшие четыре года выделит около 80 млрд фунтов (111,3 млрд долларов) на модернизацию вооруженных сил страны, сообщает The Daily Telegraph.

По данным газеты, за 10 лет британские власти могут выделить армии порядка 200 млрд фунтов, или более 278 млрд долларов.

Как отмечает издание, правительство планирует усовершенствовать вооружения в рамках адаптации ВС к современным условиям боевых действий.

Кроме того, Лондон перейдет к наращиванию арсенала ядерных боезарядов. The Daily Telegraph сообщает, что сейчас в распоряжении британских властей — около 180 ядерных боеголовок. Газета связывает интерес властей к ядерному вооружению с опасениями из-за «увеличения ядерного арсенала Китая».

Британские власти также обновят систему баллистических ракет Trident, которыми оснащены подводные лодки типа Vanguard, а сами подлодки к 2030-м годам заменят на субмарины типа Dreadnought.

Кроме того, Британия рассмотрит возможность приобретения «дронов-самоубийц» — барражирующих боеприпасов. The Daily Telegraph отмечает, что власти страны обеспокоены подобным вооружением, имеющимся в распоряжении других стран, в частности, России и Ирана.

