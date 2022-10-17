В Белоруссию из России прибудут танки и минометы
Из России в рамках региональной группировки войск в Белоруссию прибудут около 170 танков и до ста орудий и минометов калибром более 100 миллиметров. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. В Twitter он также отметил, что общая численность совместной региональной группировки составит девять тысяч человек.
В ходе брифинга Ревенко сообщил в понедельник, что решение о развертывании региональной группировки «принято и реализуется исключительно для усиления обороны границ Союзного государства», передает агентство «Белта».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на прошлой неделе заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск.
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