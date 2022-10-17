В Белоруссию из России прибудут танки и минометы

В ходе брифинга Ревенко сообщил в понедельник, что решение о развертывании региональной группировки «принято и реализуется исключительно для усиления обороны границ Союзного государства», передает агентство «Белта».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на прошлой неделе заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск.

