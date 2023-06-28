URA.RU: Заместитель Суровикина опроверг слухи о своем аресте

Генерал-полковник Андрей Юдин в беседе с URA.ru опроверг информацию о том, что он вместе с заместителем командующего Объединенной группировкой войск (сил) генералом Сергеем Суровикиным находится в СИЗО Лефортово.

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По его словам, он находится дома, в отпуске. Юдин также добавил, что не знает о местонахождении Суровикина.

Ранее военкор Владимир Романов сообщил, что Суровикин и Юдин якобы находятся в СИЗО в Московском Лефортово.

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН допустил, что генерал Суровикин знал о подготовке мятежа, так как она была масштабной, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
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