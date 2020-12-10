В Госдуме объяснили маневры ВМФ России с НАТО
Зампред комитета Госдумы по обороне в эфире НСН рассказал, зачем нужны эти учения.
Корабли Военно-морского флота РФ впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО, включая Великобританию и США, у берегов Пакистана в феврале 2021 года. В учениях «АМАН-2021» примут участие корабли России, Пакистана, США, Великобритании, Китая, Японии, Турции, Филиппин, Малайзии, Шри-Ланки и Индонезии.
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что эти учения важны в контексте стоящих перед миром угроз.
«Мы не должны смотреть друг на друга сквозь прицел. Должен быть контакт. К сожалению, этот контакт сейчас ушел на ноль. У нас сейчас много международных проблем – и пандемия, и международный терроризм. Как раз эти учения направлены на борьбу с международным терроризмом. На мой взгляд, эти учения будут способствовать выстраиванию конструктивных взаимоотношений и росту доверия друг к другу. Они призваны объединить усилия по борьбе с международным терроризмом, он все еще актуален, как показали примеры в Сирии и Карабахе», - сказал депутат.
Ранее в декабре прошли учения ВМС США и союзников из НАТО в Черном море. В них приняли участие американский эсминец «Дональд Кук» и авиация США и НАТО.
На фоне учений США и НАТО МИД России выразил обеспокоенность наращиванием военных сил Североатлантического альянса в Чёрном море. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия нарушают стабильность в регионе и угрожают общности стран-соседей.
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