В Госдуме объяснили маневры ВМФ России с НАТО

«Мы не должны смотреть друг на друга сквозь прицел. Должен быть контакт. К сожалению, этот контакт сейчас ушел на ноль. У нас сейчас много международных проблем – и пандемия, и международный терроризм. Как раз эти учения направлены на борьбу с международным терроризмом. На мой взгляд, эти учения будут способствовать выстраиванию конструктивных взаимоотношений и росту доверия друг к другу. Они призваны объединить усилия по борьбе с международным терроризмом, он все еще актуален, как показали примеры в Сирии и Карабахе», - сказал депутат.

Ранее в декабре прошли учения ВМС США и союзников из НАТО в Черном море. В них приняли участие американский эсминец «Дональд Кук» и авиация США и НАТО.

На фоне учений США и НАТО МИД России выразил обеспокоенность наращиванием военных сил Североатлантического альянса в Чёрном море. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия нарушают стабильность в регионе и угрожают общности стран-соседей.

