США назвали условия продления договора СНВ-III

Cоветник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США планируют проработать условия по договору СНВ-III с Россией и будут готовы на сделку в случае достижения договоренностей.

На онлайн-конференции в Гудзоновском институте О'Брайен рассказал, что США будут прорабатывать «вариант процедуры верификации для этого годичного механизма». Кроме того, советник отметил, что власти приближаются к решению этого вопроса, и в интересах страны продлить договор СНВ-III.

Ранее О'Брайен сообщал, что США выступят с предложением о продлении договора в ближайшее время, подчеркнув, что пока этот вопрос ещё не решен.

В ходе конференции американский советник рассказал, что ситуация с продлением СНВ-III прояснится в течение «двух дней или двух недель». Американская сторона в Женеве передала свои предложения российским властям.

Президент РФ Владимир Путин 16 октября предложил продлить действующий договор США и РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на один год. В МИД РФ заявили, что на этот период Москва готова вместе с Вашингтоном заморозить количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов, после чего в США заявили о готовности немедленно провести встречу для финализации соглашения по продлению.





